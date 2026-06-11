Cuernavaca, Mor. - Jubilados y pensionados del Poder Judicial de Morelos rompieron con la cúpula institucional e interpusieron una ola de juicios de amparo ante la justicia federal. Las demandas van dirigidas directamente contra Juan Emilio Elizalde Figueroa, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y contra el Órgano de Administración Judicial por el impago sistemático de sus prestaciones de retiro.

Los quejosos, entre los que se encuentran jueces y exmagistrados, denunciaron en los expedientes una asfixia financiera provocada por retrasos crónicos y omisiones en los depósitos de sus pensiones. A la par, el TSJ congeló la aplicación de los incrementos anuales que por ley deben reflejarse en sus ingresos, violando sus derechos adquiridos.

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La ofensiva legal de los trabajadores en retiro acusa al presidente del TSJ de desacato a las garantías laborales mínimas y de vulnerar la estabilidad económica de cientos de familias que dependen exclusivamente de esos fondos. La vía del amparo busca obligar a los juzgados federales a ordenar al tribunal estatal la dispersión inmediata e íntegra de los recursos retenidos.

El Órgano de Administración Judicial de Morelos fue remplazado por la justicia federal para rendir sus informes justificados sobre el origen del boquete financiero. La rebelión interna en el Poder Judicial se registra en medio de reclamos presupuestales por parte de la actual administración del tribunal, la cual ahora encara la posibilidad de sanciones federales por el impago a sus propios exintegrantes.

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