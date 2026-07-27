La alcaldía Benito Juárez informó que la estrategia Blindar BJ360° reforzará los recorridos de vigilancia durante el periodo vacacional de verano en los 113 microcuadrantes de la demarcación, así como en corredores comerciales, plazas e instituciones bancarias, con el objetivo de proteger el patrimonio y brindar tranquilidad a las y los vecinos.

El edil Luis Mendoza llamó a la ciudadanía para sumarse a las acciones preventivas y adoptar medidas de autocuidado antes de salir de vacaciones.

“Queremos que las familias disfruten este periodo con la certeza de que en Benito Juárez trabajamos todos los días por su seguridad. Blindar BJ360° mantendrá presencia permanente y capacidad de respuesta las 24 horas”.

Entre las principales recomendaciones se encuentran asegurar puertas y ventanas, desconectar aparatos eléctricos y cerrar el suministro de gas y agua; evitar compartir en redes sociales los planes de viaje; dejar el hogar bajo la supervisión de una persona de confianza; utilizar cajeros automáticos en lugares seguros y privilegiar los pagos electrónicos; además de no proporcionar información personal o financiera por teléfono o en sitios de internet no confiables.

Para viajes por carretera, revisar las condiciones del vehículo, respetar los límites de velocidad y no conducir bajo efectos del alcohol.

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