Culiacán. - El grupo de creadores de contenido conocido como “Bola Costera”, originarios de Tuxpa, Nayarit, que fueron reportados como desaparecidos en su trayecto a Mazatlán fueron localizados sanos y salvos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado divulgó su localización sobre la carretera México-Nogales, en un punto de control de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Según los datos oficiales, estos llegaron en un vehículo al punto de control de dicha carretera, sin dar mayores detalles de la jurisdicción de este punto en la carretera federal, conocida como la 15.

A través de las redes sociales, Yarely “N”, creadora de contenido de Mazatlán, pidió a las personas que pudieran tener retenidos a sus compañeros que los liberaran, por lo que se identificó a tres de ellos con los nombres de Brayan Granados, Daniel Ramírez Segura y Pablo Ángel Durán Rentería.