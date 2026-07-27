Personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) aceleró los trabajos en la conexión del Jardín Flotante con la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro Chabacano, a fin de abrir el paso peatonal desde el parque elevado.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que, incluso, regresó la maquinaria a la avenida San Antonio Abad, con la que trabajadores de la empresa IDINSA continúan instalando láminas —color rosa— en los costados de la estación del Metro Chabacano de la Línea 2.

De igual forma se realizan trabajos de pintura en la estructura de la estación del Metro, por lo que las rampas fueron cubiertas con plásticos color negro. Además, se pudo observar que el techo nuevo que se instaló por las obras del Jardín Flotante se encuentra terminado.

Aceleran trabajos en el Jardín Flotante

EL UNIVERSAL publicó la semana pasada que el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, afirmó en entrevista que la conclusión de la instalación del techo inhibirá que el agua se filtre a los andenes de la estación Chabacano, tal y como pasa en esta temporada de lluvias.

Desde el Jardín Flotante se puede verificar que los trabajadores se encuentran culminando los trabajos en las estructuras, aunado a la instalación de los torniquetes que darán acceso de la Utopía Flotante a la estación del Metro Chabacano. Un trabajador de la Sobse consultado por este diario afirmó que prevé que el acceso sea inaugurado el próximo martes.

Y es que en la parte final del Jardín Flotante —que tiene conexión con Chabacano— trabajadores de la Sobse se encuentran instalando flores y plantas (áreas verdes) para embellecer dicho tramo, aunado a los trabajos de pintura en jardineras, que se encuentran instalando.

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