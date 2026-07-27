La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvieron a un hombre y aseguraron 131 bolsas de aparente droga, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble en la alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, la institución detalló que detectaron el inmueble ubicado en la calle Jarilla, de la colonia Buenavista, el cual posiblemente era utilizado para el almacenamiento y embalaje de aparente droga.

Agregó que en el lugar se aseguraron 81 bolsitas de plástico transparente de diferentes colores que contenían un material sólido cristalino, una bolsa con el mismo tipo de sustancia cristalina a granel, 30 bolsas con cierre hermético de aparente marihuana y una bolsa de la misma hierba seca a granel.

La SSC indicó que también se halló una báscula gramera de color negro y una libreta de color beige con anotaciones, y se detuvo a un hombre de 39 años de edad, a quien le informaron sus derechos y junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, dijo que el inmueble quedó sellado y cerrado, además estará bajo resguardo policial hasta concluir con las diligencias.

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