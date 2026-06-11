La colocación de una ofrenda fúnebre fuera de su casa, que tiene un significado de intimidación, dijo la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, forma parte de una cadena de hechos violentos que ha sufrido, desde ser amagada con un arma para despojarla de su vehículo y la privación de su libertad en 2021.

Acuerpada por sus compañeros del grupo parlamentario del PRI en la LXV Legislatura, en el seno del Poder Legislativo, dijo que si con estas acciones intimidatorias piensan que van a callarla, están muy equivocados.

La legisladora local y expresidenta estatal del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional externó que el temor que hoy siente no es distinto al que viven diariamente miles de familias sinaloenses ante la crisis de inseguridad que enfrenta el estado.

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Gárate Valenzuela indicó que en su vida privada no mantiene conflicto con ninguna persona, ni adeudos, ni situaciones de carácter personal o empresarial que pudieran estar relacionados con este acto de intimidación.

Hizo ver que solicitó a la autoridad judicial que mantenga informada a la opinión pública como a ella sobre los avances de las indagatorias, mediante reportes periódicos, y que se presenten resultados concretos de este caso.

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En la sesión del Congreso del Estado, los miembros de la legislatura manifestaron su solidaridad con su compañera de curul y de su familia, luego de los hechos de los que fueron víctimas.

A través de un pronunciamiento leído en el pleno por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, se expresó un rechazo firme a cualquier acto de amenaza, intimidación o intento de vulnerar la tranquilidad e integridad de la representante popular.