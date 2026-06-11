Culiacán. - El comité estatal del Partido Revolucionario Institucional externó que la colocación de una ofrenda fúnebre en la entrada de la casa de la diputada local Paola Garate Valenzuela exige una investigación a fondo y su esclarecimiento a la brevedad posible, ante un estado golpeado por la violencia.

A través de un comunicado, condenó en forma enérgica este acto de intimidación, ya que constituye una agresión inaceptable que contribuye a enrarecer el clima social y político que vive el estado.

El comité estatal del PRI asentó que nadie debe ser objeto de presiones, hostigamientos pactos que pongan en riesgo su tranquilidad por ejercer su derecho a participar en la vida pública y externas en forma vierta sus ideas.

La noche del miércoles pasado, en la entrada del domicilio particular de la expresidenta del comité estatal y diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, personas desconocidas colocaron una corona fúnebre.

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La legisladora local, al llegar a su hogar en la colonia Emiliano Zapata, se sorprendió al ver la enorme corona de flores con un listón con el mensaje “Fam Garate”, por lo que de inmediato lo reportó a las líneas de emergencia, por lo que se presentaron elementos de la estatal preventiva y del ejército.

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El perímetro de acceso a la casa de la diputada priista fue acordonado para que los peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaran su trabajo de recopilación de evidencias y testimonios que permitan identificar a las personas que le colocaron el arreglo floral fúnebre.

En últimas fechas, Paola Gárate ha dado a conocer su posicionamiento sobre el clima de inseguridad y violencia que se vive y ha reclamado a las autoridades por su pasividad en el tema de las personas desaparecidas.