León, Gto.- Un joven motociclista repartidor de tortillas fue abatido a balazos por un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), este miércoles en la colonia Jacinto López de la ciudad de León, Guanajuato.

Presuntamente, el motociclista ignoró una señal de alto que le hicieron los policías estatales que realizaban patrullaje de vigilancia en la zona.

El suceso ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la calle José María Coss, casi esquina con la calle José A. Godoy.

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El fallecido, de aproximadamente 20 años de edad, quedó tendido junto a su vehículo, en tanto que el policía implicado quedó a disposición del Ministerio Público.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz informa que, de acuerdo con la información preliminar, integrantes de las FSPE realizaban labores operativas de inteligencia, investigación y patrullaje preventivo, cuando identificaron a una persona que viajaba a bordo de una motocicleta, a quien se le indicó que detuviera la marcha para realizar una revisión policial.

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Sin embargo, la persona hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad, por lo que fue seguida por los oficiales en el vehículo oficial y posteriormente caminando.

Al interceptarlo, los policías de nuevo le indicaron que se detuviera, por lo que volvió a desatender las instrucciones “y aceleró la motocicleta en dirección a los integrantes de la corporación, presuntamente con la intención de atropellarlos.

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“Ante la agresión y el riesgo inminente a la integridad física del personal operativo, los elementos realizaron indicaciones insistentes para que detuviera la marcha. Al persistir la conducta agresiva y utilizar la motocicleta como medio para embestir a la autoridad, uno de los integrantes de las FSPE hizo uso de su arma de cargo con la finalidad de evitar la agresión, lesionando a la persona”, acotó la dependencia.

La Secretaría de Seguridad posteó que la zona fue asegurada y se activaron los protocolos correspondientes.

El agente involucrado solicitó apoyo de los servicios de emergencia, y posteriormente quedó a disposición de la autoridad ministerial, a efecto de que se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente lo ocurrido.

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