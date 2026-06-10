Hermosillo, Sonora. - Tras ser entregado por autoridades de Estados Unidos, un hombre de oficio trailero fue detenido, procesado y sentenciado a más de 60 años de prisión por asesinar a una mujer y arrojar su cuerpo en la carretera.

Con perspectiva de género y como resultado del trabajo realizado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, se obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años, 7 meses y 15 días de prisión en contra de Alfredo “N”, por el delito de feminicidio cometido en perjuicio de Eva Amanda “N”, en Hermosillo.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal impuso una multa de 401 mil 952 pesos y el pago de 66 mil 704.80 pesos por concepto de reparación del daño moral, para un total de 468 mil 656.80 pesos a favor de la familia de la víctima.

Durante el juicio oral, personal de Litigación acreditó que el 6 de diciembre de 2023, la víctima y el ahora sentenciado viajaban a bordo de un tractocamión sobre la Carretera Internacional, tramo Hermosillo-Guaymas, cuando ocurrió la agresión.

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Las pruebas presentadas establecieron que, entre los kilómetros 247 y 231 de dicha vialidad, Alfredo “N” golpeó a Eva Amanda “N”, causándole diversas lesiones, entre ellas traumatismo severo en el cráneo provocado con un objeto contundente, lesión que derivó en su fallecimiento.

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La investigación determinó además que, tras cometer la agresión, el responsable abandonó el cuerpo de la víctima sobre la carretera, a la altura aproximada del kilómetro 23, con la intención de evadir su responsabilidad y se mantuvo prófugo al trasladarse a los Estados Unidos de América.

Un elemento clave para llevarlo ante la justicia fue la coordinación entre la FGJE y autoridades de los Estados Unidos de América.

Mediante el intercambio de información con personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el prófugo fue localizado el 30 de junio de 2024 en el estado de Arizona, siendo posteriormente entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

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La sentencia obtenida confirma la solidez de las pruebas científicas, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía durante el juicio oral, permitiendo acreditar plenamente la responsabilidad penal del acusado por un crimen cometido en un contexto de violencia contra la mujer.

dmrr/cr