Edgar Amador Zamora informó que el gobierno está buscando reducir el precio de la gasolina mediante tres acuerdos simultáneos:

Con la asociación de bancos de México se tiene un descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjeta, se dejara de cobrar la cuota de intercambio que representa el 80% del total de la comisión

A las empresas que expiden vales habrá un descuento en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico, además habrá un descuento de un peso con diez centavos por transacción.

Por último, se tiene una medida regulatoria, en la que están coordinados con el CNBV y Banxico para permitir que todo arranque el 1 de mayo



