Más Información
Localizan sin vida al cuarto minero atrapado en mina Santa Fe en Sinaloa; finalizan labores tras rescate de último trabajador
Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas
Este lunes 27 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 08:07 AM
El secretario de Hacienda informó que ya se trabaja en un acuerdo para eliminar el uso de efectivo en gasolineras.
Añadió que este ahorro solo se verá reflejado en el pago con tarjetas y vales, en efectivo no.
Nación 08:03 AM
Edgar Amador Zamora informó que el gobierno está buscando reducir el precio de la gasolina mediante tres acuerdos simultáneos:
Con la asociación de bancos de México se tiene un descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjeta, se dejara de cobrar la cuota de intercambio que representa el 80% del total de la comisión
A las empresas que expiden vales habrá un descuento en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico, además habrá un descuento de un peso con diez centavos por transacción.
Por último, se tiene una medida regulatoria, en la que están coordinados con el CNBV y Banxico para permitir que todo arranque el 1 de mayo
Nación 07:50 AM
Iván informa que Finabien lleva 6 meses posicionándose como la mejor remesadora en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.
El precio regular de la gasolina de manera nacional se encuentra en 23.60 pesos
Nación 07:28 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Mandataria federal comienza informando la disminución de las comisiones en el pago de la gasolina, tanto para los que pagan con tarjeta de crédito o débito tanto como vales.
Es un acuerdo en el que participaron el Banco de México y las distintas asociaciones coordinado por la Secretaría de Hacienda
Aquí puedes seguir la transmisión en vivo:
Lee también Repuntan reservas de gas; México tiene potencial, pero falta inversión, advierten expertos
Lee también Morena da “domingo” a sus diputados; gasta 2.5 mdp sin comprobar
Lee también FGR halla ganancias millonarias a Fernando Farías
Angel Boligán, caricaturista de EL UNIVERSAL gana el Concurso Internacional de Caricatura y Cartón; reconocen su ilustración “La voluntad del pueblo”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]