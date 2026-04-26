Angel Boligán Corbo, caricaturista de EL UNIVERSAL ganó el primer lugar en la edición número 19 del “Concurso Internacional de Caricatura y Cartón de Vianden / Luxemburgo 2026”, por su cartón “La voluntad del pueblo”, publicado por esta casa editorial el 15 de marzo pasado.

Este año, la temática a ilustrar fue la democracia, que para el cartonista representa un tema antiguo que no deja de estar vigente y continúan problemas en la materia en todo el mundo. El segundo lugar de este concurso fue para Olena Tsuranova de Ucrania y el tercero, para Heibat Ahmadi de Irán.

“Los gobiernos interpretan la democracia a su parecer, creen tener la razón absoluta y mi cartón es un guiño hacia países donde está sucediendo. En mi dibujo utilizo personas pequeñitas al lado del líder, pero todas juntas logran voltear y que haga señalar hacia otra parte, hacia la voluntad del pueblo que la mayoría prefiere o vota y esa era la idea del cartón”, explica.

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En entrevista, menciona que no representó a un país en específico, sino la escultura de un líder que señala el camino a seguir para el pueblo. La caricatura, la cual fue publicada en la sección de Opinión de EL UNIVERSAL y ganadora del “International Caricature and Cartoon Contest of Vianden / Luxembour 2026”, le tomó unas horas para realizarla gráficamente, pero varios días en concretar la idea.

“La idea puede tomar mucho tiempo, nosotros vamos escogiendo un tema y lo tenemos en mente y varios a la vez y vamos reflexionando hasta que en un momento determinado sabemos exactamente qué queremos decir y tenemos algún elemento gráfico que nos satisface, como sucedió en esta ocasión”, dice.

El artista precisó que puede tomarle años reflexionar, decidir y meditar sobre una problemática social que quiere plasmar, ya sea de migración, política, democracia o resiliencia humana. Por lo que busca que el periodismo gráfico y de opinión sea universal y no se encasille en una sola región.

Cartón “La voluntad del pueblo” por Angel Boligán, caricaturista de EL UNIVERSAL (26/04/2026). Foto: EL UNIVERSAL

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“No utilizo en este cartón ninguna bandera, porque eso le cortaría la imaginación al espectador y le daría tiempo de caducidad al cartón, porque no es una situación exclusiva de Cuba o de México, sucedía en Hungría, en Rusia, en muchos países la cuestión con la democracia y la voluntad popular es un tema”, reflexiona.

A su consideración, que sus caricaturas sean reconocidas en otras partes del mundo se traduce a que las problemáticas sociales no son de carácter local, sino que traspasan fronteras e idiomas. Por lo que ganar un premio de esta categoría lo motiva a continuar y esforzarse cada vez más.

“Cuba y el mismo México o países de América Latina, o Estados Unidos, donde a pesar de ser de un gobierno o un país es muy democrático, de pronto vemos actitudes muy dictatoriales de su presidente, entonces no no no se limita solo a pocos países del mundo, lamentablemente a muchos”, detalla.

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El concurso es reconocido en Europa y a nivel internacional, por lo que cada año participan cartonistas de todo el mundo y con temáticas distintas para visibilizar los problemas de sus países y sus propias opiniones ante estos.

Además de los tres primeros lugares, cartonistas de Rusia, Grecia, Polonia, Turquía y China recibieron menciones honoríficas por sus trabajos sobre democracia (soberanía popular, Estado de Derecho, elecciones libres, separación de poderes y pluralismo), durante la ceremonia celebrada ayer en el Castillo de Vianden.

¿Quién es Angel Boligán?

Angel Boligán es un cartonista originario de Cuba y desde hace tres décadas vive en México. A los 14 años comenzó a dibujar con la intención de expresarse y poco a poco se desarrolló en este ámbito, hasta llegar a publicar en medios de comunicación nacionales.

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“Nací en un pueblo en Cuba llamado San Antonio de los Baños, a unos 20 kilómetros de La Habana, conocido como la Villa del Humor. Pues nacieron muchos de los caricaturistas más importantes de la isla y desde 1979 se celebra una bienal, un festival internacional de caricatura y además hay un museo internacional del humor”, recuerda con cariño.

Por lo que, a los 14 años comenzó a trabajar y a tratar de expresarse motivado por ese museo y festival de caricatura que cada dos años reunía a artistas de todo el mundo; como Rogelio Naranjo y Helio Flores. Boligán contó que desde muy joven tuvo la suerte de conocerlos y haber nacido en San Antonio de los Baños fue una motivación para convertirse en caricaturista.

“A los 15 años tuve mi primera exposición personal que la Galería del Pueblo me brindó y tuve mi primera exposición personal y por supuesto una motivación mayor al ser reconocido tan joven”, expresó.

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