Más Información

Fiscalía identifica a "lobo solitario" en Teotihuacán; su nombre era Julio César Jasso

Fiscalía identifica a "lobo solitario" en Teotihuacán; su nombre era Julio César Jasso

Dan saldo final de ataque en Teotihuacán; además de los 2 muertos hay 13 lesionados, todos extranjeros

Dan saldo final de ataque en Teotihuacán; además de los 2 muertos hay 13 lesionados, todos extranjeros

Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE; oposición denuncia ilegalidad

Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE; oposición denuncia ilegalidad

Fiscalía de Chihuahua matiza versión por muerte de miembros de embajada de EU; estaban en un curso de manejo de drones, dice

Fiscalía de Chihuahua matiza versión por muerte de miembros de embajada de EU; estaban en un curso de manejo de drones, dice

Brugada afirma que hay comunicación con PVEM y PT; diferencias políticas deberán resolverlas las dirigencias, señala

Brugada afirma que hay comunicación con PVEM y PT; diferencias políticas deberán resolverlas las dirigencias, señala

Cámara de Diputados recibe quintetas para el INE; Jucopo definirá cargos vacantes

Cámara de Diputados recibe quintetas para el INE; Jucopo definirá cargos vacantes

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Amnistía Internacional alerta por aumento de 10% de desaparecidos en México; cuestiona respuesta del gobierno

Amnistía Internacional alerta por aumento de 10% de desaparecidos en México; cuestiona respuesta del gobierno

Ataque en Teotihuacán genera reacción internacional; gobiernos activan apoyo a sus ciudadanos

Ataque en Teotihuacán genera reacción internacional; gobiernos activan apoyo a sus ciudadanos

Madrid.— Migrantes en España comenzaron ayer a solicitar en persona la regularización de su situación, después de que el país pusiera en marcha una amnistía que podría afectar a cientos de miles de extranjeros que viven y trabajan en el país sin autorización.

El programa, que fue anunciado en enero y se concretó en abril, ofrece a los inmigrantes sin estatus legal un permiso de residencia de un año, renovable, si han pasado cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales.

Más de 370 oficinas postales abrieron sus puertas a los solicitantes y el gobierno ha señalado que también pueden presentar la solicitud en 60 oficinas de la seguridad social y en un puñado de oficinas de migración. Las solicitudes en línea comenzaron el jueves pasado. Los solicitantes tienen hasta finales de junio para presentar la solicitud.

Han surgido dudas sobre el breve plazo para tramitar lo que, según ha indicado el gobierno de España, podría incluir a 500 mil migrantes, aunque el centro de estudios español Funcas estima unas 840 mil personas.

Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas acudieron para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes, en un día marcado por la sensación de caos en el proceso, aunque los solicitantes son optimistas con poder avanzar con el trámite

“Es bastante sencillo porque solicité la cita por clave digital y me dieron la cita para hoy en la mañana”, declaró Nubia Rivas, una migrante venezolana de 47 años que presentó su solicitud en una oficina de correos del centro de Madrid.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez calificó la medida como un acto de justicia y una necesidad, al argumentar que quienes viven y trabajan en España deberían hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos.

Con una población que envejece, el gobierno afirma que España necesita más trabajadores para sostener su economía y contribuir a la seguridad social.

La postura de España difiere marcadamente de las actitudes predominantes sobre la inmigración en Europa, donde muchos gobiernos han intentado frenar las llegadas y aumentar las deportaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny