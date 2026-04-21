Madrid.— Migrantes en España comenzaron ayer a solicitar en persona la regularización de su situación, después de que el país pusiera en marcha una amnistía que podría afectar a cientos de miles de extranjeros que viven y trabajan en el país sin autorización.

El programa, que fue anunciado en enero y se concretó en abril, ofrece a los inmigrantes sin estatus legal un permiso de residencia de un año, renovable, si han pasado cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales.

Más de 370 oficinas postales abrieron sus puertas a los solicitantes y el gobierno ha señalado que también pueden presentar la solicitud en 60 oficinas de la seguridad social y en un puñado de oficinas de migración. Las solicitudes en línea comenzaron el jueves pasado. Los solicitantes tienen hasta finales de junio para presentar la solicitud.

Han surgido dudas sobre el breve plazo para tramitar lo que, según ha indicado el gobierno de España, podría incluir a 500 mil migrantes, aunque el centro de estudios español Funcas estima unas 840 mil personas.

Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas acudieron para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes, en un día marcado por la sensación de caos en el proceso, aunque los solicitantes son optimistas con poder avanzar con el trámite

“Es bastante sencillo porque solicité la cita por clave digital y me dieron la cita para hoy en la mañana”, declaró Nubia Rivas, una migrante venezolana de 47 años que presentó su solicitud en una oficina de correos del centro de Madrid.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez calificó la medida como un acto de justicia y una necesidad, al argumentar que quienes viven y trabajan en España deberían hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos.

Con una población que envejece, el gobierno afirma que España necesita más trabajadores para sostener su economía y contribuir a la seguridad social.

La postura de España difiere marcadamente de las actitudes predominantes sobre la inmigración en Europa, donde muchos gobiernos han intentado frenar las llegadas y aumentar las deportaciones.

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