“¡Misión cumplida pueblo de México!”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inaugurar el Tren “Felipe Ángeles” de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Al destacar una mejora en la movilidad con esta obra, Sheinbaum Pardo pidió nombrar la estación del AIFA como “Clara Kraus”, en reconocimiento a la esposa del general Felipe Ángeles, a quien calificó como “una mujer extraordinaria”.

“Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa construir infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas; significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable, eso significa también gobernar para el pueblo de México. Así que hoy le decimos al pueblo de México: gobernamos para el pueblo. ¡Misión cumplida, pueblo de México! Decirle a todas y todos que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados”, expresó.

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Inauguración del Tren Felipe Ángeles que parte de Buenavista rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este domingo 26 de abril de 2026. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“El Tren Suburbano es ahora un tren del pueblo de México”

Acompañada de integrantes de su gabinete; de su esposo, Jesús María Tarriba; de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la Presidenta reconoció a los ingenieros militares y trabajadores de la construcción por esta obra que, aceptó, presentó “problemas sociales” que se pudieron resolver.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que recientemente anunció que el Tren Suburbano “es ahora un tren del pueblo de México” porque ya fue adquirido al 100% por el Estado mexicano.

“Tomamos la decisión de que fuera completamente público, y va a ser operado por Banobras. Es un tren del pueblo de México, el tren que lleva el nombre de un general revolucionario, una personalidad extraordinaria, no solamente como general, es el general pacifista que defendía siempre por encima de todo la vida y que orgullosamente hidalguense (..).

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“Quiero pedirle al general Pastor (director del AIFA), a quienes operan el Aeropuerto que esta estación se llame, por supuesto, estación Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que lleve otro nombre, que es el de Clara Kraus, que es la esposa de Felipe Ángeles, una mujer también extraordinaria, recientemente se trajeron sus restos que estaban fuera para que estuvieran juntos en Hidalgo, en Pachuca. Y queremos también hacer un homenaje a las mujeres de nuestra historia”, externó.

Inauguración del Tren Felipe Ángeles que parte de Buenavista rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este domingo 26 de abril de 2026. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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