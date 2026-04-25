Tenango de Doria, Hgo.- A seis meses de las afectacioes causadas debido a las lluvias y deslaves en Hidalgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que "todo va a ser reconstruido".

Al encabezar la atención a las personas afectadas por dichas precipitaciones en Hidalgo de octubre del año pasado, la mandataria federal atendió los reclamos, los cuales indicaron falta de medicamentos.

"No nos hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados y todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias. Vamos a empezar, bueno en algunos lados ya se empezó.

Lee también Pobladores de Hidalgo solicitan ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum; piden la reconstrucción de caminos y carreteras

"Pero todos los caminos van a ser rehabilitados, es una inversión muy importante, pero refleja algo que para nosotros es de corazón y es que nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesite. Los gobiernos de antes no eran así (...)", comentó.

En su asamblea, atendió diferentes reclamos que le hicieron por falta de medicinass en hospitales y clínicas de la entidad, y se comprometió a visitar este mismo día un centro de salud con el fin de comprobar su distribución.

Además, personas le reclamaron apoyo por los caminos que quedaron afectados después de las lluvias. Sheinbaum entregó el micrófono a quienes se manifestaron e inclusive bajó del templete al final de su evento para dar la atención.

Lee también Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

"Por eso vengo con ustedes para que me digan lo que realmente está pasando y para arreglarlo", dijo. Instruyó al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, a revisar esta situación, y destacó las Rutas de la Salud.

Habitantes de Huehuetla, San Bartolo Totultepec y Tenango urgieron a la presidenta de México a ser reubicados de las zonas de riesgo, y pidieron la construcción de obras como el puente de Zicatlán.

"¡Reconstrucción de caminos ya. No bastan los anuncios de millonarias inversiones, queremos acciones!" y "El pueblo no va a esperar una tragedia", manifestaron en pancartas.

Lee también Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad

A algunos de los manifestantes se les pidió guardar sus pancartas.

Denunciaron a EL UNIVERSAL que a más de un año de las inundaciones y deslaves, aún viven en riesgo. Sobre la carretera se observó cómo trabajadores y maquinaría hacían trabajos en los deslaves registrados el año pasado.

Abasto de medicamentos, al 80%

Luego de su "visita sorpresa" a la unidad de salud del IMSS-Bienestar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay 80% de abasto, además que se revisa a los proveedores.

Indicó que le reportaron que hay "un problema con el proveedor de ciertos medicamentos". Sobre el tipo de medicamentos faltantes, dijo que eso ya le corresponde a los médicos.

Lee también México está en condiciones para aprobar la "Ley Trasciende" de Samara Martínez; más del 70% en México estaría de acuerdo: senador

"Pero hay 20% que no tienen, más bien de la proveeduría, es lo que me dicen", dijo la titular del ejecutivo federal a quien derechohabientes también le reclamaron el mal trato del servicio médico.

"Pero en general, médicos y las enfermeras son muy buenos", declaró. También indicó que se está resolviendo el que médicos quieran llegar a esta zona de Hidalgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft