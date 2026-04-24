Tras la captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas del país, la Secretaría de Marina (Semar) enfatizó que quienes porten el uniforme naval deben conducirse con responsabilidad y congruencia porque en la dependencia, “la ley es para todos”.

En su primer posicionamiento respecto a la detención del segundo sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, la Semar recalcó que servir al país exige entrega total que se construye todos los días con honor, deber, lealtad y patriotismo.

“En Marina la ley es para todos, porque servir a México no sólo es proteger, es actuar con integridad en cada decisión. Cumplir la ley es honrar el uniforme”.

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Fernando Farías, quien se desempeñaba como Contralmirante y señalado por el delito de delincuencia organizada. Foto: Especial

Y añadió “Servir a México no admite reservas: exige una entrega total que se construye todos los días con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo. Lo que define a una Armada, además de su capacidad operativa, es el propósito que guía cada una de sus acciones y quienes portamos el uniforme naval, nos conducimos con responsabilidad y congruencia, porque en Marina, la ley es para todos”.

Ayer, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal.

El contralmirante fue detenido en posesión de documentación falsa pues contaba con un pasaporte falso de Guatemala. Contaba con una ficha roja emitida por Interpol y era buscado en 192 países. En México tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada con el fin de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

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Las investigaciones lo identifican como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

"El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad”, declaró el secretario de Seguridad y agradeció el apoyo de las autoridades de Argentina y la Unipol para lograr el arresto del contralmirante.

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