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La presidenta informó que envió a las gobernadoras y gobernadores una carta para señalarles cómo debe ser la colaboración con las agencias extranjeras, luego de que dos murieron en un accidente tras un operativo en Chihuahua.

En su conferencia mañanera de este viernes 24 de abril en , Sheinbaum Pardo insistió en que tienen que cumplir con la ley “sí o sí”.

“No la vamos a leer aquí la carta, se está enviando a los estados, no ha llegado. Se está enviando en este momento a los estados y esencialmente lo que hace es decir: ´si ustedes quieren colaborar con alguna agencia en materia de seguridad de los Estados Unidos o de algún otro país, es importante que siga lo que dice la Constitución y la ley de Seguridad Nacional, esencialmente es lo que dice”, expuso.

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Mencionó la Mandataria federal que para cualquier colaboración, debe informarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores o ponerse en contacto con el gabinete de Seguridad para que tengan mayor información.

“Tienen que cumplir la ley, sí o sí, porque la soberanía no se negocia, ese es nuestro principio y estoy segura de que el pueblo de México está con eso”, dijo.

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