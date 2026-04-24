Luego de que el gobierno federal no fue notificado de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo para destruir un narcolaboratorio en Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que no intervino directamente y que sólo brindó seguridad perimetral, a solicitud de la fiscalía estatal, para el cumplimiento de órdenes judiciales.

De acuerdo con fuentes de la Defensa Nacional consultadas por esta casa editorial, el personal del Ejército no intervino en el acto, sino que únicamente brindó apoyo y coordinación.

Detallaron que las Fuerzas Armadas no tienen ninguna responsabilidad en cómo integran los equipos los gobiernos locales cuando solicitan el apoyo federal.

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Explicaron a este diario que es una actividad rutinaria y se pueden solicitar apoyos de seguridad en cualquier entidad.

“Se acude con ellos, en el efecto de proporcionarles la seguridad perimetral, el personal no interviene en el acto en sí, porque ellos cuando acuden es porque ya llevan una orden de actividad expedida por el juez”, explicaron a El Gran Diario de México.

Reiteraron que le correspondió a las fuerzas castrenses brindar apoyo periférico y coadyuvar en el traslado de seguridad.

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“Lo que le toca a la secretaría es brindar la seguridad periférica y —en todo caso— coadyuvar en el traslado de la seguridad o proporcionar la seguridad ante el traslado del blanco u objetivo que haya cumplimentado la fiscalía.

“Esto sin tener ninguna responsabilidad en el efecto de cómo integran los equipos ellos”, resaltaron las fuentes consultadas por EL UNIVERSAL.

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