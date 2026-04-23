El congresista republicano Michael McCaul afirmó este jueves que no hay manera de que la presidenta Claudia Sheinbaum no supiera de los trabajos de la CIA en México.

Durante un evento en el National Mall, en Washington, la periodista Stephany Ochoa, de Entravision, le preguntó sobre la polémica que surgió a raíz de que medios estadounidenses reportaron que agentes de la CIA participaron en una operación de desmantelamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua, tras la cual dos de esos agentes fallecieron en un accidente automovilístico.

"México y Estados Unidos están trabajando juntos, no sólo en términos de operadores especiales, sino también de inteligencia. Las agencias de inteligencia están allí para ayudar, ayudar a México", señaló McCaul, actual presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y quien encabezó una delegación que en febrero viajó a México para ver formas de que los dos países trabajen juntos.

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"Puede que haya retórica política que ustedes escuchan, pero debajo de toda esa retórica hay una cooperación fuerte entre nuestros ejércitos y agentes de inteligencia", insistió McCaul.

La periodista le preguntó entonces: "¿Hay manera de que la presidenta Sheinbaum no supiera de los trabajos de la CIA en terreno mexicano?", a lo que el congresista respondió: "No".

🚨El republicano @RepMcCaul respondió “NO” cuando le pregunté si hubo manera de que la presidenta Sheinbaum no supiera de los trabajos de la CIA en terreno mexicano.



McCaul: “There may be the political rethoric you may hear about but underneath all the rethoric there is deep… pic.twitter.com/WQPCzsoWU6 — Stephanie Ochoa 🇲🇽🇺🇸 (@StefyOchoa) April 24, 2026

La Presidenta Sheinbaum asegura que no tenía conocimiento de la presencia de los agentes y su aparente participación en el desmantelamiento del laboratorio, y ha pedido explicaciones al gobierno de Estados Unidos y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien este mismo jueves se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

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"La falta es de ellos (del gobierno de Chihuahua), de pedir la colaboración. Por supuesto, el embajador debería de haber informado a las instancias federales. La principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración", aseguró la Mandataria en su conferencia matutina, en la que resaltó que no busca generar un "conflicto" con Estados Unidos.

El miércoles, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le gustaría ver "un poco más de empatía" de parte de Sheinbaum "por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo para detener el flagelo del tráfico de drogas de México a Estados Unidos".

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"Lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo [el mexicano]", señaló Leavitt.

Sin embargo, la embajada de México en Estados Unidos recordó que lo primero que hizo Sheinbaum al hablar del accidente fue expresar sus condolencias.

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