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La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su nombre en inglés) de Estados Unidos en territorio mexicano no solo expuso un operativo antidrogas conjunto, sino también la profundidad de la participación estadounidense en acciones contra el narcotráfico dentro del país.
Eran cuatro y no dos los agentes en Chihuahua
Eran cuatro, no dos, los agentes de la CIA que participaron en el operativo antidrogas del domingo en el estado mexicano de Chihuahua, de los cuales, dos fallecieron, reporta este miércoles Los Angeles Times.
El medio señala que solo dos funcionarios estadounidenses que venían de regreso, junto con miembros de la fiscalía estatal, tras una operación para desmantelar un laboratorio de drogas, fallecieron cuando su camioneta derrapó y cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen Chihuahua y Sinaloa.
El reporte detalla que los agentes formaban parte de esfuerzos de inteligencia vinculados al combate de organizaciones criminales, en medio de una creciente presión del gobierno del presidente Donald Trump para obtener resultados más contundentes contra los cárteles mexicanos.
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La CIA participa en operativos en México
Sin embargo, el caso también dejó al descubierto que este no ha sido un hecho aislado. Según Los Angeles Times, la participación de la CIA en territorio mexicano ha ocurrido en otras tres ocasiones recientes, particularmente en tareas de inteligencia, vigilancia y apoyo a operativos contra el narcotráfico, lo que sugiere una colaboración más activa de lo que públicamente se reconoce.
Esta situación ha generado cuestionamientos por parte del gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no fue informada previamente sobre la presencia de agentes estadounidenses en este operativo específico, lo que podría implicar violaciones al marco legal que regula la actuación de personal extranjero en el país.
La mandataria subrayó que, si bien existe cooperación bilateral en materia de seguridad, esta debe limitarse al intercambio de información y respetar plenamente la soberanía nacional, descartando la participación directa de agencias extranjeras en operativos dentro del territorio mexicano.
El episodio ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países. La administración de Trump ha impulsado una postura más agresiva contra el narcotráfico, incluyendo propuestas que contemplan acciones unilaterales o incluso militares, mientras que el gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera.
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Además, el caso ha encendido alertas sobre posibles fallas en la coordinación entre autoridades federales mexicanas y agencias estadounidenses, ya que algunos de estos operativos habrían sido realizados con conocimiento limitado o parcial del gobierno central.
Especialistas citados por Los Angeles Times advierten que la revelación de estas operaciones podría complicar la relación bilateral, al evidenciar una línea difusa entre cooperación y actuación encubierta, además de abrir un debate sobre los límites legales y políticos de la participación de Estados Unidos en la estrategia de seguridad mexicana.
En respuesta, el gobierno de México anunció que investigará los hechos para esclarecer las circunstancias del accidente, así como para determinar el alcance de la intervención extranjera y posibles responsabilidades.
Con información de Los Angeles Times y AP
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desa/rmlgv
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