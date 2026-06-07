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La alcaldía Tlalpan informó que facilitará tarjetones de acceso para habitantes y comerciantes ubicados en la zona aledaña a la última milla del Estadio Ciudad de México, con motivo del Mundial de Futbol.
En un comunicado, indicó que el objetivo de esto es garantizar la movilidad de los vecinos durante las actividades relacionadas a la justa mundialista.
En ese sentido, explicó que los polígonos involucrados de la demarcación están entre la lateral de Viaducto Tlalpan y la Avenida Acueducto, donde se encuentran las calles Capirote, Huipulco, San Juan de Dios, San Juan Bosco, así como la Avenida Acoxpa.
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Sin embargo, la alcaldía detalló que las restricciones de acceso en estas zonas se llevarán a cabo únicamente durante los partidos programados en el Estadio CDMX.
Por lo tanto, dijo, los tarjetones permitirán la movilidad de los residentes y comerciantes dentro de los polígonos señalados durante los operativos.
La alcaldía refirió que estas identificaciones de acceso serán entregadas por personal autorizado de la Alcaldía Tlalpan, por lo que está prohibida la venta o cualquier tipo de lucro con estas concesiones.
Por lo tanto, advirtió que el intento de venta o cobro indebido deberá ser denunciado.
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pjm
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