Vecinos de la colonia Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, imprimieron sus códigos QR para poder ingresar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México con sus vehículos durante la operación especial de movilidad que se implementará con motivo del Mundial, que inicia el próximo 11 de junio.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, los vecinos comentaron que comenzaron a recibir los códigos hace poco menos de dos semanas y explicaron que la medida podría ayudar a disminuir la saturación vehicular en las calles aledañas al Estadio Ciudad de México.

Para tener un acceso ordenado a los vecinos de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, se entregó un tarjetón por cada vehículo que esté registrado en viviendas dentro de este perímetro que abarca el polígono que conforman las avenidas Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Gran Sur y avenida Santa Úrsula.

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Vecinos de Santa Úrsula Coapa ya portan con el tarjetón con el que podrán transitar con sus vehículos en los partidos de la copa mundial cercanos al estadio CDMX. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Angélica Vinget, quien atiende una papelería junto con su familia, explicó que optó por aprovechar la demanda generada por el programa y comenzó a ofrecer la impresión de los tarjetones a los vecinos de la zona.

“Yo creo que es chiste del mexicano, que siempre encontramos dónde está el negocio”, comentó entre risas.

Explicó que cobra 35 pesos por cada tarjetón impreso a color y plastificado, un proceso que, aseguró, tarda menos de cinco minutos.

Además, apoya a algunos vecinos realizando el trámite en línea para obtener los documentos.

Angélica recordó que durante los primeros días llegó a elaborar hasta 30 tarjetones diarios debido a la alta demanda; indicó que ahora solo hace 3 al día.

“No creímos tener tanto éxito y la primera semana estuvo superpesada y lo hacíamos entre mis papás, mi hermano y yo porque de verdad era mucho trabajo”, señaló.

Por su parte, Luciano Bolaños comentó que recibió su tarjetón hace casi dos semanas y ya lo tenía impreso.

Mencionó que la medida puede ser positiva para mejorar la movilidad durante los encuentros mundialistas.

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Vecinos de Santa Úrsula Coapa ya portan con el tarjetón con el que podrán transitar con sus vehículos en los partidos de la copa mundial cercanos al estadio CDMX. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Explicó que durante eventos masivos las calles de la zona suelen registrar importantes aglomeraciones, por lo que espera que la iniciativa permita agilizar los accesos para los residentes.

“Las calles siempre se llenan muchísimo cuando hay eventos; ojalá sí funcione porque nos ayudaría a movernos mejor y a que los vecinos podamos entrar y salir sin tantos problemas”, expresó.

Pavlova Peña relató que realizó el trámite apenas hace unos días debido a la falta de tiempo y señaló que gran parte de sus conocidos ya cuenta con sus respectivos tarjetones impresos.

Explicó que registró dos motocicletas y una camioneta que utiliza para operar un negocio ubicado a una calle del estadio, por lo que considera indispensable que el sistema funcione adecuadamente durante los partidos.

“Ya saqué los registros de mis vehículos porque los necesito para trabajar; mi mayor preocupación es que el sistema sí funcione el día de los partidos y que no tengamos problemas para circular porque dependemos de ellos todos los días”, comentó.

mahc/LL