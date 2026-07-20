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Pachuca. - Colectivos de búsqueda de personas difundieron a través de redes sociales que autoridades de procuración de justicia dieron a conocer la identidad tentativa de un niño localizado sin vida en un tramo carretero del municipio de Mineral del Monte, Hidalgo.
De acuerdo con la información difundida, el menor, de entre uno y cinco años de edad, fue localizado en ese municipio e ingresó al Servicio Médico Forense (Semefo) el 9 de junio de este año, bajo la ficha oficial con folio 20000969.
La Fiscalía informó que, de manera tentativa, el menor responde a las iniciales C.S.S.G.; sin embargo, la identificación permanece como tentativa debido a que el estudio del perfil genético continúa en proceso, por lo que aún no ha sido confirmada de manera oficial.
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Asimismo, se detalló que el infante vestía una sudadera roja con mangas y gorro color azul marino, con la leyenda “SKATE LET’S SHAKE KID BOARD”, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con el logotipo de una reconocida marca en colores rojo y blanco.
Las autoridades señalaron que estos datos fueron difundidos con el propósito de contribuir a la identificación del menor y avanzar en las investigaciones. Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias del fallecimiento ni el avance de las diligencias ministeriales.
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Colectivos de búsqueda hicieron un llamado a la ciudadanía para compartir la ficha de identificación con responsabilidad y evitar acciones que vulneren la dignidad de la víctima y de su familia.
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