Cuautitlán Izcalli, Méx.— En la unidad habitacional Niños Héroes, las autoridades auxiliares insisten en la petición de construcción del colector Quetzal, obra hidráulica que ayudaría a mitigar el impacto de las lluvias y por posible desbordamiento de la presa de El Ángulo.

Sin embargo, una presunta invasión en zona federal ha frenado el desarrollo del proyecto.

“Seguimos insistiendo en el tema del colector Quetzal porque es necesario en esta zona y no seguir afectando a los niños en el tema de las escuelas. Es un tema delicado porque ya es un tema de salud, porque es agua de drenaje. Seguiremos insistiendo”, dijo Diana Angélica López, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana.

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