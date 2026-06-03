La Plaza Garibaldi se está preparando para recibir a cientos de aficionados y turistas ante el Mundial de Futbol, ya que ahí se instalará uno de los 18 festivales futboleros de la Ciudad de México.

El presidente de empresarios de la zona, Raziel González, explicó que se montará una pantalla sólo los días que juegue la selección mexicana, y se retirará posteriormente por cuestiones logísticas.

Sin embargo, refirió que la plaza mantendrá su atractivo con opciones gastronómicas, de música, entretenimiento, entre otras.

Lee también Tiran y "desnudan" figuras de futbolistas en protesta de la CNTE en Reforma; mantienen boicot al Mundial 2026

Plaza garibaldi donde durante el mundial de 2026 habrá Festival fútbolero. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

González descartó que los negocios tengan preparados descuentos para los turistas, pero han recibido capacitaciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Salud para atender a los visitantes.

“Vamos a ofrecer lo mejor que tenemos. Le pedimos al turismo que antes de entrar a un lugar revisen la carta y vean los precios, así como la variedad que hay”, subrayó en conferencia de prensa desde el salón Tenampa.

Y en caso de tener cualquier situación, le sugirió a los paseantes que se dirijan con la autoridad correspondiente.

Lee también CNTE ahorca Reforma; Clara siembra cempasúchil

Plaza garibaldi donde durante el mundial de 2026 habrá Festival fútbolero. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, entre los cambios más sobresalientes en la plaza está la instalación de un par de arcos en la entrada, muy parecidos a los que hay en las trajineras de Xochimilco, donde se puede leer “Gracias por visitar la CDMX”.

Además, enfrente del mercado San Camilito se instaló un módulo de información turística.

LL