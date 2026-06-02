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A pocos días del inicio de la copa mundialista, las nuevas monedas de oro y plata conmemorativas del Mundial de Fútbol 2026 todavía no están a la venta.
Banco de México (Banxico) había anunciado que estarían disponibles para el público en general a partir de la última semana de mayo.
Mencionó que se venderían en las tiendas de la Casa de Moneda de México y en el Museo Interactivo de Economía (Mide).
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Pero en esos lugares hay letreros en los que avisan que por el momento no cuentan con las monedas del mundial.
"No tenemos piezas en existencia"
“Lamentablemente, aún no tenemos piezas en existencia, fechas de lanzamiento ni costos oficiales”, se lee en los avisos.
Se trata de las ocho piezas acuñadas en metales finos, cuatro de oro y cuatro de plata, que fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México.
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Tienen forma circular, con un valor facial de 25 pesos para las de oro y de 10 pesos para las de plata.
En el anverso tiene incorporado, al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda: “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior. De igual forma, el marco es liso.
Al reverso contienen imágenes en relieve conmemorativas de cada ciudad sede; comparten el mismo diseño.
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Las monedas dedicadas a la Ciudad de México muestran, al centro, un ajolote y, arriba, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes sobre una línea doble con la palabra “MÉXICO” en el centro.
En el exergo, la denominación “$10”, para la moneda de plata, y “$25”, para la de oro.
Monedas del Mundial
Las dedicadas a Guadalajara presentan, al centro, un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave; a la izquierda, un balón de fútbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan.
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Mientras que las de Monterrey tienen en su reverso la silueta de un jugador de fútbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, y al fondo, el Cerro de la Silla.
El pasado 13 de mayo, Banxico dio a conocer que puso en circulación 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, organizada por México-Estados Unidos-Canadá.
De las cuales nueve están dedicadas a las ciudades mexicanas que formarán parte de las sedes de ese evento deportivo.
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Tres exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.
Cuatro son bimetálicas de cuño corriente, es decir, que pueden ser usadas como medio de pago, y que ya están disponibles en los centros de canje de Banxico y en las sucursales bancarias.
Otras ocho fueron acuñadas en metales finos, pero todavía no se venden.
ss/mcc
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