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La emoción por tener algún recuerdo de la unió a numismáticos y público en general, ni el frío o el sueño fueron impedimento para que, desde una noche antes, personas hicieran fila en la calle Fray Pedro de Gante con el objetivo de conseguir la .

visitó este martes 19 de mayo uno de los centros de canje, donde las personas comenzaron a hacer filas desde un día antes para adquirir las monedas bimetálicas que son, por el momento, las únicas cuatro piezas, de 12, que se pueden adquirir.

Pese a las horas de espera para comprar las monedas bimetálicas, las personas salieron muy contentas con ellas. Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL
Pese a las horas de espera para comprar las monedas bimetálicas, las personas salieron muy contentas con ellas. Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Iván Octaviano llegó a las 11:00 horas del lunes 18 de mayo, y consiguió una de las primeras 50 fichas.

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“Hubo gente que llegó desde las 7 de la noche; algunos traían algo para sentarse o una cobija. Hubo personas que se acostaron en un cartón, pero el espacio es muy reducido”, contó.

Finalmente llegó su turno en ventanilla y con una sonrisa que mostraba que la espera había valido la pena, salió del canjeo a las 9:45 horas del día posterior al que arribó al lugar.

Carmen Hernández reveló que, junto a su pareja, llegó al lugar a las 4:30 horas del 19 de mayo, consiguiendo la ficha número 170 y recibiendo su efectivo hasta las 10:20 horas.

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También hubo usuarios insatisfechos, quienes denunciaron la existencia de revendedores en la fila y el nulo respeto que hubo por parte de un sector de personas que se saltaron el orden.

Antonio Morales, quien llevaba desde las 4:00 horas en la lista de espera, se declaró orgulloso de ser mexicano y de vivir su tercera Copa del Mundo en el país, luego de recoger junto con su familia las ansiadas monedas mundialistas.

La colección está formada por 4 monedas circulares de plata, 4 circulares de oro y 4 bimetálicas, hechas de cuño corriente y con forma dodecagonal. Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL
La colección está formada por 4 monedas circulares de plata, 4 circulares de oro y 4 bimetálicas, hechas de cuño corriente y con forma dodecagonal. Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

“Quiero conseguir las de plata, las de oro están imposibles de comprar, creo que andan en 68 mil pesos. Están un poquito inalcanzables”, refirió.

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El Banco de México anunció que a partir del lunes 18 de mayo las preseas bimetálicas se podrían conseguir en bancas comerciales como BBVA, Santander, Banorte, entre otros, pero sólo se venden en sucursales específicas, la mayoría ubicadas en el Centro Histórico.

La colección está formada por cuatro monedas de plata que tendrán forma circular y un 10 pesos, cuatro piezas circulares de oro con valor de 25 pesos, y otras cuatro más bimetálicas, hechas de cuño corriente y con forma dodecagonal, que tendrán un valor de 20 pesos.

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