Para apoyar en la atención a turistas durante el Mundial de Fútbol, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México implementó el programa de atención a personas extranjeras con personal bilingüe para atender en sus líneas de emergencia.

El programa de Atención a Personas Extranjeras cuenta con 20 operadores bilingües: 10 con formación médica para brindar la atención prehospitalaria en el área de telemedicina y 10 más para las líneas de emergencias, como el 911.

El C5 informó que el programa funcionará durante la Copa Mundial de Fútbol y en las semanas posteriores.

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El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que los operadores del programa a extranjeros apoyarán en emergencias y con la oferta turística durante la justa deportiva.

El C5 comunicó que ya se realizó la primera atención en inglés vía telefónica. | Foto: Especial.

“Las y los operadores bilingües están concentrados en la atención de emergencias y urgencias, en el área de Telemedicina, así como en la orientación respecto a la oferta de servicio turístico de la Ciudad de México durante el Mundial de Futbol”.

El C5 comunicó que ya se realizó la primera atención en inglés vía telefónica, para una ciudadana estadounidense que visitó la Ciudad de México para ver a su hijo, pero al sentir dolores abdominales solicitó ayuda.

El personal de Telemedicina brindó la atención médica, envió una motocicleta de servicios prehospitalarios, para que finalmente una ambulancia llevara a la mujer extranjera a un hospital.

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