El director general del Metro, Adrián Rubalcava, llamó a las y los usuarios a tener paciencia ante las molestias que generan las obras de rehabilitación integral en distintas estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8, las cuales se realizan al mismo tiempo que se ofrece el servicio al público usuario.

Especialmente pidió la comprensión de los usuarios de la Línea 2, en donde se intervienen 16 estaciones, además de Bellas Artes y Garibaldi de la Línea 8, la cual es utilizada a diario por aproximadamente un millón de personas, considerando los transbordos a Línea 1, Línea 3 y 7, Línea 8, Línea 9, y Línea 12, y es estratégica en los desplazamientos del norte al sur de la ciudad, cruzando por la zona centro.

Consciente de los reclamos y la molestia que expresa el público usuario, principalmente en redes sociales, Rubalcava Suárez, expresó su entendimiento por el polvo y ruido que existe al paso de los usuarios. “Es un esfuerzo que he asumido, asumo la responsabilidad, pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro, porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble”.

"Es un esfuerzo que he asumido, asumo la responsabilidad, pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro", mencionó Adrián Rubalcava en redes sociales. Foto: Especial

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Las obras de rehabilitación integral de estaciones se realizan de cara al Mundial de futbol y serán perdurables, con beneficio para las próximas generaciones de usuarios del Metro.

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