La diputada local de Morena Ana Buendía propuso que los maestros de la Ciudad de México no le dejen tanta tarea a sus alumnos.

Durante la sesión de este martes, la legisladora presentó una iniciativa para modificar la Ley de Educación de la Ciudad de México para que, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, se priorice el aprovechamiento académico durante la jornada escolar. Dichas actividades deberán ser “proporcionales, fomentar la autonomía del educando y respetar la adecuada utilización de su tiempo libre”.

Detalló que la excelencia educativa no debe medirse por la acumulación cuantitativa de actividades fuera del horario escolar, sino por la eficiencia de los procesos de enseñanza que ocurren bajo la guía profesional de la persona educadora.

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Destacó que la presente iniciativa surge de la necesidad de garantizar que el personal docente optimice el tiempo lectivo, permitiendo que el proceso de aprendizaje sea efectivo dentro de la jornada escolar y respetando el derecho constitucional de la niñez al descanso y a la recreación.

“El tiempo que actualmente se consume en cargas excesivas podría ser aprovechado en actividades físicas y deportivas, utilizando la infraestructura comunitaria ya existente en la Ciudad. Al liberar al educando de actividades desproporcionadas, que muchas veces ni siquiera cuentan con la debida retroalimentación docente, se incentiva su participación en el Subsistema de Educación Comunitaria, permitiéndole potenciar sus capacidades motrices y sociales en entornos diseñados para el bienestar”, argumentó la legisladora.

Destacó que esta iniciativa se fundamenta en la recuperación de la jornada escolar como el espacio primordial de instrucción, reconociendo que el traslado del proceso de enseñanza-aprendizaje al hogar profundiza las desigualdades estructurales de género, pues históricamente el trabajo de cuidados y el acompañamiento escolar ha recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres, quienes, ante la falta de una regulación clara sobre la extensión de las actividades de aprendizaje, asumen una doble o triple jornada laboral para fungir como instructoras adicionales.

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“En concordancia con la visión de la Jefatura de Gobierno y la implementación del Sistema Público de Cuidados, esta reforma busca que el Estado asuma su responsabilidad en la formación integral de la niñez, liberando a las familias, y especialmente a las mujeres, de cargas académicas que deben agotarse bajo la guía profesional docente”, apuntó la legisladora.

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