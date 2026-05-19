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Integrantes del Colectivo Génesis mantienen por quinto día consecutivo un en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir avances en carpetas de investigación relacionadas con presuntos casos de .

La protesta se concentra sobre la calle Digna Ochoa y Plácido número 56, donde las manifestantes instalaron casas de campaña, barreras y alambre de púas para impedir el paso vehicular en ambos sentidos de la avenida Dr. Río de la Loza.

Persiste bloqueo frente a la Fiscalía CDMX. Foto: especial
Persiste bloqueo frente a la Fiscalía CDMX. Foto: especial

Afectaciones viales por bloqueo

El cierre afecta la circulación desde avenida Chapultepec hasta José María Vértiz, además de la vialidad sobre Niños Héroes a partir de Chapultepec, lo que ha generado complicaciones viales en la zona centro de la capital.

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Durante la jornada de este lunes, las manifestantes reforzaron el bloqueo con más barreras metálicas y estructuras improvisadas para evitar el retiro del campamento. Algunas de las participantes señalaron que no abandonarán el sitio hasta obtener respuestas concretas de las .

Las mujeres acusan retrasos en las investigaciones y falta de atención en casos de violencia familiar, por lo que demandan reuniones directas con funcionarios de la Fiscalía capitalina y avances reales en sus expedientes.

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Automovilistas y usuarios del han resultado afectados por los cierres, mientras elementos de tránsito realizan cortes a la circulación y desvíos hacia vialidades alternas.

mahc/LL

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