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Esta mañana, el opera con servicio provisional.

En redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) detalló que por la caída de un árbol sobre ambas vías, entre las estaciones Tepepan y La Noria, hay servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca; mientras que unidades de la RTP ofrecen el traslado de la estación Estadio Azteca a Xochimilco.

“Personal de línea elevada trabaja en el lugar”, precisó el organismo.

Luego de más de dos horas de trabajos, el STE informó que se restableció el servicio del Tren Ligero de Tasqueña a Xochimilco tras el retiro del árbol.

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