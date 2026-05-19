El pago total de pensiones y primas de antigüedad que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 50.7% en los últimos ocho años, pasando de 56 mil 790 millones de pesos en 2018, a 85 mil 587 millones el año pasado, de acuerdo con datos de la empresa.

Esta situación creció debido a los esquemas de retiro que tiene la petrolera, a lo que se suma que tiene una plantilla de trabajadores más longeva.

El incremento sostenido durante años también contrasta con los retos de la empresa en materia de productividad y por ineficiencias en las actividades de extracción y refinación en el mismo lapso.

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Fuente: Pemex

Pemex tiene una plantilla de cerca de 130 mil trabajadores, que para algunos expertos es excesiva.

Para Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, este problema va camino a estallar y sedebe a un mal cálculo y manejo de la gobernanza.

“Hubo un mal cálculo sobre la magnitud de este pasivo y esto es un mal manejo de recursos públicos. El problema se está arrastrando de otros tiempos y hay un descontrol de la situación, que incluso afecta los derechos adquiridos por algunos trabajadores”, apuntó.

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En su reporte financiero 20F que se entrega al regulador de valores y Bolsa de Estados Unidos, la empresa que ahora es dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso apunta a que “actualmente contamos con un volumen considerable de pasivos por beneficios para empleados”.

Al 31 de diciembre de 2025, los beneficios para empleados eran 35.6% de los pasivos totales, “y cualquier ajuste registrado afectará nuestra utilidad neta y/o utilidad neta integral durante el periodo correspondiente”, detalló.

Al cierre de marzo pasado, el pasivo total por pensiones y jubilaciones de Pemex ascendió a un billón 489 mil 478 millones de pesos, un alza de 38% respecto a 2018.

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“Es una situación que el gobierno va a resolver por la vía fácil, otorgando más recursos a Pemex, ya que las familias de trabajadores petroleros son un peso político fuerte en cualquier elección”, señaló Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC.

En opinión de Luis Miguel Labardini, consultor en Marcos y Asociados, los trabajadores petroleros han tenido, por razones históricas y políticas, una posición privilegiada en México.

“Esto ha resultado en un pasivo laboral mayor a la productividad histórica de la empresa. El problema más grave es que, a diferencia de otras empresas, particularmente petroleras, nunca se ha constituido un fondo de pensiones que soporte los pagos que se realizan, por lo que estos tienen que salir del gasto corriente”, afirmó.

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Pemex tiene dos planes de pensiones: uno para trabajadores que ingresaron antes de 2015, en el que sólo aporta la petrolera, y otro del 1 de enero de 2016, en el cual aportan la empresa y los empleados.

Inconformidades

A la par del incremento en el monto pagado, hay quejas de los trabajadores sobre recortes en los montos que reciben a causa de los ajustes que el gobierno impulsó para que ninguna pensión supere la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, según el decreto que se publicó el pasado 10 de abril que indica que, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, “no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal en el presupuesto correspondiente”.

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Actualmente, el salario neto estimado para la Presidenta es de 133 mil 333 pesos.

La Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) reclamó ayer en una manifestación en el Palacio de San Lázaro que sus derechos están siendo afectados por el decreto del 10 de abril de 2026.

En su conferencia matutina de ayer, la Jefa del Ejecutivo federal dijo tener conocimiento de los reclamos sobre ese ajuste.

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“Estamos revisando, porque siempre hay que escuchar a la gente qué es lo que está planteando. Entonces, pedí a CFE y a Pemex principalmente, a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones”, afirmó. “Si hay algún error se tiene que corregir”.

Con información de Pedro Villa y Caña y Ulises Uribe

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