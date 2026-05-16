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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que debido a trabajos de mantenimiento de tanques de almacenamiento de residuo de vacío en la Refinería Dos Bocas, se registró una flama en el exterior de uno de ellos, situación que fue "controlada de inmediato".
Este sábado, usuarios en redes sociales reportaron presencia de humo y fuego en las instalaciones de la refinería Olmeca, ubicada en Tabasco.
A través de un comunicado, la petrolera mexicana indicó que en la planta de refinación se llevan a cabo operaciones de vaciado que contemplan el uso de vapor de agua y "venteos abiertos controlados".
"Durante estas labores, alrededor de la medianoche, se registró una flama en el exterior de uno de los tanques", que fue controlada conforme a los protocolos operativos y de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos.
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De acuerdo con Pemex, esa situación "no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni para la comunidad".
Agregó que las instalaciones operan con normalidad y los trabajos de mantenimiento continúan de acuerdo con lo programado.
Incendios y derrames marcan a Pemex en lo que va de 2026
El hecho ocurre la misma semana en que en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, se registró una explosión e incendio que dejó seis personas lesionadas.
Apenas el mes pasado un fuerte incendio se registró en una bodega de coque de la refinería Olmeca de Dos Bocas.
En los dos últimos meses en esas instalaciones de la refinería Dos Bocas han ocurrido ya dos incendios.
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mcc
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