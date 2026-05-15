Oposición afirma que entrega de exfuncionarios de Rocha en EU demuestra culpabilidad; "dijeron que no había pruebas"

Dirigentes y senadores del PAN y PRI señalaron que la entrega voluntaria de exfuncionarios de Sinaloa a Estados Unidos evidencia que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, son culpables de su sus posibles nexos con un cártel, por lo que es lamentable que la presidencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y la cancillería los sigan encubriendo.

Luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública de Sinaloa se entregó a Estados Unidos en la garita de Nogales/Arizona, como lo confirmó el gabinete de seguridad federal y de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hubiera congelado las cuentas de Rocha Moya, sus hijos, Inzunza y demás solicitados con fines de extradición, exigieron a la FGR no seguir siendo cómplice de estos funcionarios.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de gira por Washington, destacó la entrega voluntaria de los funcionarios y anunció que seguirá presentando denuncias en diferentes instancias estadounidenses contra los "narco políticos" de Morena.

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Mario Vázquez, senador panista, afirmó que la defensa a ultranza del gobierno se cae a pedazos y queda en evidencia, la liga criminal de Rocha Moya y sus cómplices.

Expuso que seguramente Gerardo Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a Estados Unidos, a sabiendas de que Rocha Moya e Inzunza son protegidos del gobierno mexicano, pero a personajes secundarios como él, les conviene más enfrentar la justicia norteamericana.

“Y para cuándo el Rocha”, ironizó el senador por Chihuahua, quien dijo se debe frenar el manto protector que se da desde Palacio Nacional y Palenque al gobernador con licencia de Sinaloa.

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Marko Córtes valoró la entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa y dijo que mientras en Estados Unidos avanzan las investigaciones y detienen a funcionarios ligados al entorno de Rubén Rocha Moya, en México Morena sigue defendiendo lo indefendible.

“Primero dijeron que no había pruebas; después, que era un ataque político y ahora guardan silencio. Ya hay exfuncionarios morenistas bajo custodia de autoridades estadounidenses y el gobierno federal sigue volteando hacia otro lado”.

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