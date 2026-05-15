Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido por las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo cuando ingresó desde Hermosillo, Sonora, a dicho país, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

El exfuncionario fue la apuesta de Rubén Rocha para mejorar los índices de seguridad en la entidad; sin embargo, ambos están acusados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

El exfuncionario, originario de la ciudad Poza Rica, Veracruz, estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante poco más de 15 meses, luego presentó su renuncia en medio de una guerra entre "Los Chapitos" y "Los Mayos", ambas facciones del mismo cártel.

Lee también Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo

De acuerdo con el Gabinete, Mérida Sánchez llegó a Hermosillo, Sonora, para después cruzar por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de elementos del Servicio de Alguaciles.

A continuación, EL UNIVERSAL realiza un recuento de su trayectoria y sus pasos por el campo de la seguridad y defensa nacional hasta que fue ligado al narcotráfico.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Foto: Especial

Gerardo Mérida, la apuesta en Sinaloa por la seguridad que ahora es ligado al narco

En septiembre del 2023, Gerardo Mérida llegó a la institución de seguridad luego de que el entonces gobernador Rocha Moya le tomó protesta como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad.

En un anuncio del Gobierno de Sinaloa fechado el lunes 4 de septiembre de 2023, se lee que Rocha Moya lo exhortó a trabajar con "apego a la Ley", en beneficio y protección de las y los sinaloenses", sin embargo, actualmente ambos están acusados por EU de tener vínculos con el narco, específicamente con la facción de "Los Chapitos".

Lee también Sheinbaum desconoce si la UIF congeló cuentas bancarias a Rocha Moya y otros nueve ligados al narco; pide mayor información

Su llegada a la institución de seguridad ocurrió también en el contexto de cuando el ahora senador, Enrique Inzunza Cázarez, fungía como secretario general de Gobierno del estado.

Tras poco más de 15 meses de ocupar el cargo, el también general de división en carácter de retiro, renunció sin dar a conocer los motivos de su salida y posteriormente no hizo comentarios al respecto.

Entre sobornos y "pitazos", así colaboró Gerardo Mérida con "Los Chapitos", según EU

La apuesta de mejorar los índices de seguridad se vio desdibujada cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra Gerardo Mérida por estar ligado a sobornos y "pitazos" para alertar al narco sobre las redadas en laboratorios de drogas que se realizaban en la entidad.

Según lo señalado por Estados Unidos el también excomandante, es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos, EU busca una condena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

La acusación formal fue emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en la que aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios.

Lee también Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Gerardo Mérida Sánchez. Foto: Especial

De acuerdo con el señalamiento, Mérida Sánchez "aceptó más de $100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos" y, a cambio, "les proporcionó, entre otras cosas, avisos anticipados de redadas de las fuerzas del orden en laboratorios de drogas".

Se añade que "SANCHEZ no interfirió con las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, incluyendo el no arrestar a sus miembros, y dio a Los Chapitos avisos anticipados de próximas operaciones de las fuerzas del orden".

Además se le acusa de dar a "Los Chapitos" "acceso a información sobre investigaciones en curso y búsquedas y confiscaciones planificadas por el ejército o la armada mexicana en laboratorios de drogas y casas de seguridad".

Trayectoria de exsecretario de Seguridad previo a llegar a Sinaloa

Mérida Sánchez es general de división en carácter de retiro desde el 2022 y desde que asumió la titularidad de la Secretaría de seguridad Pública estatal se comprometió a reducir los índices delictivos y mantener la tranquilidad en el territorio.

De acuerdo con el gobierno de Sinaloa, es Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra. Tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

Lee también Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU

Fungió como comandante en varias regiones del país:

Comandante del mando especial "Mante", en el estado de Tamaulipas.

Comandante de la 21 zona militar en Morelia, Michoacán.

Comandante de la 44 zona militar en Miahuatlán, Oaxaca.

Comandante de la 25 zona militar en Puebla.

El general retirado tuvo varios ascensos a lo largo de su carrera ya que fue subjefe y jefe en las secciones segunda (inteligencia), tercera (operaciones) y cuarta (logística) del Estado Mayor de la Presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También fue director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del centro de estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

nro/apr