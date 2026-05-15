El Gabinete de Seguridad informó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, donde quedó bajo custodia del Marshals Service de los Estados Unidos.

Indicó que el pasado 11 de mayo cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, momento en el que quedó bajo custodia de la agencia federal del Departamento de Justicia.

La dependencia señaló que junto con el Gobierno de México, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Publicación gabinete de Seguridad. Foto: captura de pantalla

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Gerardo Mérida Sánchez es uno de los 10 políticos mexicanos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Detienen en EU a exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Este viernes, una fuente del Departamento de Justicia confirmó a EL UNIVERSAL que Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en el país vecino del norte.

Al ser detenido, Mérida Sánchez fue custodiado rumbo al Distrito Sur de Nueva York, indicó la fuente. Su expediente registrado en Arizona es el S9 23 Cr. 180, pero va a quedar radicado en NY.

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