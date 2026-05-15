Más Información
Cae en EU exsecretario de Seguridad de Rocha Moya; Gerardo Mérida fue arrestado desde el 11 de mayo en Arizona
Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo
Los retos de Juan Carlos Carpio al frente de Pemex; Sheinbaum busca aumentar producción de barriles de petróleo a 1.8 millones
CNTE se congrega para iniciar marcha en la CDMX; minuto a minuto de la movilización de maestros rumbo al Zócalo capitalino
Fuentes directivas del sector bancario confirmaron a EL UNIVERSAL el bloqueo de cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos de nexos con grupos criminales.
Según las fuentes consultadas, desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las instituciones financieras del país.
Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la UIF congeló las cuentas de los funcionarios.
“No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento”, precisó la mandataria esta mañana.
Durante los últimos días, medios de comunicación dieron a conocer que la UIF congeló cuentas a Rubén Rocha Moya y sus hijos, así como a otros funcionarios presuntamente ligados con narcotraficantes.
mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]