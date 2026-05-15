Autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ciudad de México y Estado de México, dieron el banderazo de salida al operativo conjunto para hacer frente a la temporada de lluvias 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Durante el arranque, Citlali Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), precisó que este protocolo conjunto se activa cuando las 29 estaciones meteorológicas que lo conforman llegan a un promedio de 8 milímetros, es decir cuando se registran precipitaciones muy fuertes en todas las estaciones de la ZMVM.

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Foto: Especial

Al advertir que este año “se nos adelantaron las lluvias” Peraza Camacho dio a conocer que durante la temporada de lluvias 2025 —que fue una de las más intensas de los últimos años— este protocolo se activó en cinco ocasiones, mientras que en lo que va de este 2026, sin que aún iniciará formalmente la temporada de lluvias, ya se ha activado en tres ocasiones, dos de ellas, apenas en esta semana, con las lluvias del 11 y 12 de mayo.

La temporada de lluvias se extenderá desde este 15 de mayo al 30 de noviembre próximo.

En el arranque estuvieron presentes autoridades de los municipios del Estado de México, entre ellos, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros; de La Paz, Martha Guerrero; así como el de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

afcl