Una fuga de agua potable se registró esta mañana, por la rotura de una tubería, en Capulines y José López Portillo, en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la alcaldía y bomberos laboran en la zona debido a que el agua ingreso a las viviendas, así como zonas de cultivos.

A través de su cuenta de X, la Segiagua informó que se realiza el censo de viviendas afectadas y se trabaja para abatir los niveles de agua.

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Foto: Especial

Por la misma vía, la alcaldía Xochimilco indicó que “de acuerdo con los primeros reportes, se trata de la rotura de una tubería de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Brigadas de Protección Civil brindan atención y acompañamiento a vecinas y vecinos de la zona; hasta el momento no existe riesgo para la población”.

La Segiagua precisó que la fuga se presentó en la cuarta derivación del acueducto San Francisco Tlalnepantla, proveniente del Sistema Cutzamala.

“Se realizan cierres de válvulas para disminuir el caudal y con ello atender la fuga que se originó por el aumento en la presión de la llegada de agua hacia el cajón, lo que expulsó una cubierta”, explicó.

La Secretaría agregó que no se interrumpirá el suministro de agua pero sí habrá baja presión, por lo que el llamado a la población es a hacer un consumo responsable del líquido y por medio de la Línea H2O (*426) hacer la solicitud de pipas de agua potable gratuita en caso de requerirlo.

#AlMomento, informo que desalojamos el agua que ingresó a domicilios de la Colonia San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco derivado de una fuga. Continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/QttxrgEpYi — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

afcl