A unas horas de la megafuga registrada en la esquina de 5 de Mayo y Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, vecinos de calles aledañas reportaron afectaciones en el suministro de agua potable en sus viviendas; hoy personal de la alcaldía comenzaron la entrega de garrafones para abastecer a las familias afectadas.

De acuerdo con vecinos de la zona, alrededor de las 15:00 horas del miércoles comenzó a disminuir la presión del agua hasta que más tarde dejaron de recibir el servicio por completo.

Ante la falta de agua, personal de la alcaldía Iztapalapa inició la entrega de dos garrafones por familia, solicitando una copia de la credencial de elector para el registro de apoyo.

Mariana Hernández relató que recibió agua debido a que en su vivienda ya no contaban con suministro desde la tarde-noche del miércoles, cuando dejó de salir agua de los fregaderos.

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Megafuga en Iztapalapa: vecinos se quedan sin agua y alcaldía reparte garrafones tras ruptura de tubería. Foto: Arantxa Meave

Realizan trabajos de reparación

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que realiza trabajos para permitir las maniobras de sustitución del tramo de una tubería de 48 pulgadas que fue dañado, ubicado sobre la calle 5 de Mayo casi esquina con Camino a Los Reyes.

La dependencia explicó que las obras podrían extenderse durante 36 horas debido a la complejidad de las maniobras.

Detalló que, realizaron el cierre de válvulas, ya que la tubería se localiza en un ducto que va del rebombeo Cerro de la Estrella hacia el tanque Cerro de la Estrella.

Algunos vecinos también solicitaron pipas de agua para poder abastecerse mientras se restablece el suministro en la zona.

Mariana Stefan indicó que tuvo que solicitar una pipa para abastecer su domicilio tras quedarse sin servicio.

"Realmente no sabes cuando va a volver, incluso en varios días".

LL