Más Información

Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; acusa campaña coordinada contra su gobierno

Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; acusa campaña coordinada contra su gobierno

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno

CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno

Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende

Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende

¿A qué hora lloverá en la CDMX?; granizo, chubascos y vientos fuertes se esperan este miércoles, 13 de mayo

¿A qué hora lloverá en la CDMX?; granizo, chubascos y vientos fuertes se esperan este miércoles, 13 de mayo

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Una fuerte fuga de agua potable se registró la mañana de este miércoles en la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, lo que generó la movilización inmediata de autoridades locales y de Gestión de Agua de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México informó a través de sus redes sociales que ya atiende el reporte ocurrido en el cruce de calle 5 de Mayo y avenida Tláhuac, donde se realizan trabajos coordinados con personal de la alcaldía para controlar la emergencia.

Se reporta mega fuga de agua potable en Culhuacán. Foto Alcaldía Iztapalapa
Se reporta mega fuga de agua potable en Culhuacán. Foto Alcaldía Iztapalapa

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Álavez, explicó que se trata de una “mega fuga” derivada de la ruptura de una tubería de 48 pulgadas que bombea agua hacia el tanque de La Estrella.

Lee también

“Tenemos una mega fuga en la zona de Culhuacanes, es el tubo que bombea hacia el tanque de la Estrella, una tubería de 48 pulgadas, lamentablemente se rompió y se está haciendo toda una proyección de agua potable sobre la vialidad”, señaló la edil.

La funcionaria agregó que se instruyó a las áreas de Servicios Urbanos y a las territoriales de Culhuacán y Aculco para atender el incidente, y aclaró que el líquido derramado corresponde a agua potable y no tratada.

Las autoridades continúan con las labores de control y reparación, mientras se mantiene la coordinación entre instancias para evitar mayores afectaciones en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que personal verifica los inmuebles afectados por la mega fuga de agua registrada en la colonia Ampliación Los Reyes en la alcaldía de Iztapalapa.

También trabajan para abatir los niveles de agua.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]