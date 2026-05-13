Una fuerte fuga de agua potable se registró la mañana de este miércoles en la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, lo que generó la movilización inmediata de autoridades locales y de Gestión de Agua de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México informó a través de sus redes sociales que ya atiende el reporte ocurrido en el cruce de calle 5 de Mayo y avenida Tláhuac, donde se realizan trabajos coordinados con personal de la alcaldía para controlar la emergencia.

Se reporta mega fuga de agua potable en Culhuacán. Foto Alcaldía Iztapalapa

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Álavez, explicó que se trata de una “mega fuga” derivada de la ruptura de una tubería de 48 pulgadas que bombea agua hacia el tanque de La Estrella.

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“Tenemos una mega fuga en la zona de Culhuacanes, es el tubo que bombea hacia el tanque de la Estrella, una tubería de 48 pulgadas, lamentablemente se rompió y se está haciendo toda una proyección de agua potable sobre la vialidad”, señaló la edil.

La funcionaria agregó que se instruyó a las áreas de Servicios Urbanos y a las territoriales de Culhuacán y Aculco para atender el incidente, y aclaró que el líquido derramado corresponde a agua potable y no tratada.

Mensaje importante de nuestra alcaldesa @ALEIDAALAVEZ acerca de la fuga de agua potable registrada en el tanque de la Estrella. pic.twitter.com/Am16LyQQzU — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) May 13, 2026

Las autoridades continúan con las labores de control y reparación, mientras se mantiene la coordinación entre instancias para evitar mayores afectaciones en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que personal verifica los inmuebles afectados por la mega fuga de agua registrada en la colonia Ampliación Los Reyes en la alcaldía de Iztapalapa.

También trabajan para abatir los niveles de agua.

LL