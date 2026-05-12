Tlalnepantla, Méx.- Una barda de contención del Tren Suburbano colapsó en las inmediaciones de la estación San Rafael, tras las lluvias registradas la tarde de este martes.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Tlalnepantla, quienes realizaron labores de atención y acordonamiento en la zona para evitar riesgos a la población.

Debido al incidente, el servicio ferroviario presentó complicaciones en la circulación de los trenes, mientras que la avenida del Suburbano, en San Rafael, fue cerrada al paso vehicular, para evitar mayores afectaciones.

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Autoridades trabajan de manera intensa en zonas afectadas

Ante los diversos encharcamientos que se registraron en el municipio de Tlalnepantla, las autoridades dieron a conocer que cuadrillas de las distintas áreas laboran de manera intensa en distintas colonias y fraccionamientos del Oriente y Poniente del municipio.

El personal operativo se encuentra laborando en campo y en alerta permanente para auxiliar a la ciudadanía.

Elementos de la Policía municipal apoyaron a los ciudadanos que se encontraban varados en las calles por los encharcamientos.

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A través de los dos centros C4 del municipio se mantiene un monitoreo en tiempo real, para dar seguimiento a las emergencias.

Se realizan labores de limpieza, desazolve y vigilancia en Prolongación Miguel Hidalgo, la intersección de Avenida Gustavo Baz con Recursos Hidráulicos, y el cruce de Filiberto Gómez con Tenayuca en la Zona Industrial.

Asimismo, se brinda atención prioritaria en las calles Iztaccíhuatl y Berriozábal en la colonia San Javier, el fraccionamiento Santa Cecilia, la zona de Arcos en el Centro, Tecoloapan y la ampliación de la Avenida Gustavo Baz.

El despliegue operativo incluye el monitoreo permanente de vialidades y niveles pluviales en zonas como Colinas de San José, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Tlalnepantla Centro, San Juan Ixhuatepec, Arboledas, San Pedro Barrientos, San Rafael, Industrial La Presa y Pino Suárez.

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