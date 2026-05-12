La alcaldía Azcapotzalco informó que, tras las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche de este lunes, fueron habilitados dos albergues temporales, además de un puesto de mando con servicio gratuito de agua purificada y comedor para apoyar a la población afectada.

A través de un comunicado, la demarcación detalló que brigadas realizaron recorridos para llevar a cabo censos de viviendas afectadas para realizar diagnóstico de cada caso.

Agregó que se instaló un puesto de mando en el Mercado 23 de Abril para coordinar la atención en la zona y brindar apoyo inmediato a los vecinos, donde también se ofrece agua purificada y alimentos sin costo.

Se instaló un puesto de mando en el Mercado 23 de Abril. | Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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La alcaldía señaló que se implementaron labores de limpieza y operación hidráulica para contener las afectaciones, en coordinación con la Secretaría de Gestión del Agua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua.

La demarcación señaló que se encuentra alerta de la situación climatológica y mantiene un monitoreo constante en la zona.

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