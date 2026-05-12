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La informó que, tras las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche de este lunes, , además de un puesto de mando con servicio gratuito de agua purificada y comedor para apoyar a la población afectada.

A través de un comunicado, la demarcación detalló que realizaron recorridos para llevar a cabo censos de para realizar diagnóstico de cada caso.

Agregó que se instaló un puesto de mando en el Mercado 23 de Abril para coordinar la atención en la zona y brindar apoyo inmediato a los vecinos, donde también se ofrece agua purificada y alimentos sin costo.

Se instaló un puesto de mando en el Mercado 23 de Abril. | Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Se instaló un puesto de mando en el Mercado 23 de Abril. | Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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La alcaldía señaló que se implementaron labores de limpieza y operación hidráulica para contener las afectaciones, en coordinación con la Secretaría de Gestión del Agua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua.

La demarcación señaló que se encuentra alerta de la situación climatológica y mantiene un monitoreo constante en la zona.

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JACL/cr

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