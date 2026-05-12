“Lo que se destruye en unas horas lo volveré a construir en unos años”, expresó Marco Hernández, vecino de la calle Liberato Lara en la alcaldía Azcapotzalco, quien desde hace 64 años vive en la zona y perdió su automóvil y diversas pertenencias de su vivienda tras el ingreso del agua provocada por la intensa lluvia que se vivió la noche de este lunes.

La noche de este lunes, las intensas lluvias provocaron severas afectaciones en la alcaldía Azcapotzalco, donde el desbordamiento del río Hondo y del vaso regulador El Cristo dejaron inundaciones, vialidades cerradas y viviendas afectadas, principalmente en la colonia San Pedro Xalpa.

Vecinos señalaron que el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura dentro de algunas viviendas, lo que provocó pérdidas de electrodomésticos, muebles, mercancía y vehículos.

Vecinos señalaron que el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura dentro de algunas viviendas, lo que provocó pérdidas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Marco explicó que alrededor de las 21:00 horas comenzó a ingresar el agua a su vivienda, una situación que señaló no era nueva en la zona; sin embargo, detalló que en cuestión de minutos el nivel comenzó a subir hasta superar el metro de altura.

Relató que una barda ubicada detrás de su casa colapsó y que su carro que tenía estacionado en la cochera rompió las puertas de la entrada debido a la fuerza de la corriente y terminó siendo arrastrado.

Además de su vehículo, perdió plantas y diversas pertenencias de su hogar, mientras vecinos y amigos acudieron durante la mañana para ayudarle a retirar basura y limpiar con cubetas, escobas y trapeadores.

Afectaciones en la alcaldía Azcapotzalco tras la lluvia del 11 de mayo. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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“Es muy triste ver cómo se pierde tu patrimonio, es algo por lo que llevas años luchando”, dijo.

Indicó que personal de la alcaldía acudió a brindar apoyo; sin embargo, señaló que la ayuda llegó hasta alrededor de las 11:00 horas, por lo que vecinos de calles cercanas comenzaron desde temprano a colaborar en las labores de limpieza y retiro de lodo.

En la misma calle, Porfirio, quien vive desde hace 12 años en un edificio de la zona, relató que durante la noche comenzó a llover intensamente y poco después los vecinos se percataron de que el agua empezaba a acumularse rápidamente, por lo que permanecieron despiertos durante toda la madrugada tratando de resguardar sus pertenencias.

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Explicó que el estacionamiento del edificio se encuentra en la parte baja, lugar donde su camioneta quedó completamente inservible tras la inundación.

Detalló que además de su vehículo, dos motocicletas y otros automóviles estacionados en la misma cochera resultaron afectados.

Señaló que el agua le llegaba por encima de las pantorrillas y que estaba mezclada con lodo, basura y plantas, además de despedir un olor muy fuerte.

Vecinos agregaron que la ayuda por parte de las autoridades llegó hasta la mañana siguiente. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Agregó que la ayuda por parte de las autoridades llegó hasta la mañana siguiente.

“Era una cosa terrible, de verdad terrible ver todo esto”, expresó.

Alexia Velázquez, también vecina de la calle Liberato Lara, contó que salió durante la noche para guardar algunas de sus pertenencias que se encontraban afuera de su vivienda; sin embargo, en cuestión de minutos el agua alcanzó casi un metro de altura, por lo que tuvo que subirse a una maceta debido a que ya no podía caminar entre la corriente; señaló que permaneció ahí más de dos horas esperando a que bajara el nivel del agua para poder salir.

“Yo jamás había visto algo tan fuerte en mi vida, de verdad era un terror horrible”, dijo.

De acuerdo con la directora de Protección Civil de la alcaldía Azcapotzalco, el perímetro afectado por las inundaciones abarca desde Macario Gaxiola, hacia Alonso Capetillo, sobre Las Armas hasta avenida Morelos. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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La vecina relató que mientras permanecía atrapada observó cómo la corriente arrastraba basura, plantas y desechos; sin embargo, aseguró que lo que más miedo le provocó fue ver ratas y cucarachas pasar a pocos metros de ella.

“Quería desmayarme y llorar, tenía mucho miedo, fue espantoso”, comentó.

Alexia detalló que la ayuda para limpiar su vivienda llegó alrededor de las 12:00 horas, por lo que vecinos de calles aledañas se organizaron para apoyarla a ella y a su familia en las labores de limpieza, situación que describió como un acto muy comunitario.

Agregó que perdió tres lavadoras, varias plantas y parte de la mercancía de la tienda de abarrotes que tiene frente a su casa; sin embargo, agradeció que no hubiera pérdidas humanas ni afectaciones mayores a la salud de su familia.

Una de las vecinas relató que mientras permanecía atrapada observó cómo la corriente arrastraba basura, plantas y desechos. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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De acuerdo con Nayelli García, directora de Protección Civil de la alcaldía Azcapotzalco, el perímetro afectado por las inundaciones abarca desde Macario Gaxiola, hacia Alonso Capetillo, sobre Las Armas hasta avenida Morelos; detalló que actualmente continúan ampliando el polígono de afectación.

Señaló que la calle más afectada fue Liberato Lara, en San Pedro Xalpa donde varias viviendas y vehículos resultaron dañados por el ingreso del agua.

Indicó que continúan realizando censos para identificar a más personas afectadas y ampliar el registro de daños materiales ocasionados por el desbordamiento del río Hondo y el vaso regulador El Cristo.

García explicó que desde el momento en que se reportó la emergencia se desplegó personal de distintas áreas de la alcaldía para atender a la población. Además, informó que en el lugar trabajaron en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, CONAGUA, C5, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Nayelli García indicó que continúan realizando censos para identificar a más personas afectadas y ampliar el registro de daños materiales. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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“Literal, todos enfocados en ayudar a la población”, expresó sobre las labores de limpieza, desazolve y realización de censos.

García indicó que participaron más de 150 trabajadores de la alcaldía y que se instaló un puesto de mando para coordinar la atención a vecinos afectados, además, detalló que entregaron kits de limpieza con jabón, cloro y otros insumos para apoyar a las familias en la limpieza de sus viviendas.

Recomendó a la población mantenerse resguardada y lo más alejada posible del agua en este tipo de emergencias para evitar infecciones.

"Debemos de recordar que es agua sucia, aguas negras y pueden provocar focos de infección por lo que es importante no tener contacto directo" dijo.

Además, señaló la importancia de colaborar en la limpieza diaria de calles y coladeras para prevenir futuras inundaciones.

vr/cr