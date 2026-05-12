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El director general del Metro, , supervisó las acciones preventivas y correctivas al sistema de tracción-frenado de los trenes modelo NM02, los cuales corren por la Línea 2, que será estratégica para la durante el Mundial.

Durante un recorrido por el , el director del organismo verificó el mantenimiento de los bloques de frenado de servicio, que combina elementos neumáticos y mecánicos para accionar las zapatas, las cuales equivalen a las balatas de un automóvil.

Cada tren modelo NM02 utiliza 140 zapatas sintéticas. Foto: Especial
Cada tren modelo NM02 utiliza 140 zapatas sintéticas. Foto: Especial

En total, cada tren modelo NM02 utiliza 140 zapatas sintéticas, a diferencia de las zapatas de madera que emplean modelos más antiguos.

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Los bloques de frenado de servicio también reciben mantenimiento en el sistema de aire comprimido, que interactúa con la activación o desactivación de las zapatas.

Rubalcava destacó que la administración que encabeza ha fortalecido el mantenimiento de los trenes NM02. Foto: Especial
Rubalcava destacó que la administración que encabeza ha fortalecido el mantenimiento de los trenes NM02. Foto: Especial

En la supervisión, Rubalcava Suárez destacó que la administración que encabeza ha fortalecido el mantenimiento de los trenes NM02 con la adquisición de materiales esenciales para esta labor, a través del RAS (Reabastecimiento Automático Sistematizado).

La Línea 2 del Metro es utilizada a diario por un millón de personas, aproximadamente, considerando las correspondencias con las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12. Corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, con 24 estaciones de servicio y actualmente recibe mantenimiento integral que será perdurable más allá del Mundial.

vr

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