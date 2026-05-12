El director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó las acciones preventivas y correctivas al sistema de tracción-frenado de los trenes modelo NM02, los cuales corren por la Línea 2, que será estratégica para la movilidad durante el Mundial.

Durante un recorrido por el taller Tasqueña, el director del organismo verificó el mantenimiento de los bloques de frenado de servicio, que combina elementos neumáticos y mecánicos para accionar las zapatas, las cuales equivalen a las balatas de un automóvil.

Cada tren modelo NM02 utiliza 140 zapatas sintéticas. Foto: Especial

En total, cada tren modelo NM02 utiliza 140 zapatas sintéticas, a diferencia de las zapatas de madera que emplean modelos más antiguos.

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Los bloques de frenado de servicio también reciben mantenimiento en el sistema de aire comprimido, que interactúa con la activación o desactivación de las zapatas.

Rubalcava destacó que la administración que encabeza ha fortalecido el mantenimiento de los trenes NM02. Foto: Especial

En la supervisión, Rubalcava Suárez destacó que la administración que encabeza ha fortalecido el mantenimiento de los trenes NM02 con la adquisición de materiales esenciales para esta labor, a través del RAS (Reabastecimiento Automático Sistematizado).

La Línea 2 del Metro es utilizada a diario por un millón de personas, aproximadamente, considerando las correspondencias con las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12. Corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, con 24 estaciones de servicio y actualmente recibe mantenimiento integral que será perdurable más allá del Mundial.

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