A casi un mes de la inauguración de la ciclovía en Tlalpan, ciclistas señalaron tener problemas en el recorrido debido a la presencia de peatones y motocicletas en el carril, principalmente en las paradas del transporte público.

En distintos tramos, se apreció que camiones, RTP y vehículos particulares se estacionaban cerca del carril y las personas descendían directamente sobre la ciclovía, lo que representó un riesgo constante en choques entre ciclistas y peatones.

Usuarios de la ciclovía denuncian falta de cultura vial

Héctor Hernández, usuario frecuente de la ciclovía, comentó que, aunque considera positiva la implementación del nuevo espacio para bicicletas, todavía hace falta mayor cultura vial entre peatones y conductores.

Explicó que constantemente debe disminuir la velocidad porque las personas bajan del transporte público sin fijarse si está en camino ciclistas.

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“La ciclovía sí ayuda bastante porque ya tienes un espacio para ir más seguro, pero el problema es que mucha gente no se fija y se atraviesa de repente”, señaló.

Añadió que en algunos puntos también hay motocicletas invadiendo el carril exclusivo, situación que obliga a los ciclistas a maniobrar entre peatones y vehículos.

Indicó que uno de los principales problemas ocurre cerca de las estaciones y paradas de transporte, donde los usuarios descienden directamente sobre el carril confinado.

“Luego los camiones se paran justo al lado y la gente baja rápido sin esperar, entonces tienes que frenar de golpe para no chocar”, dijo.

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Alfredo Martínez mencionó que la ciclovía representa un avance importante para quienes utilizan la bicicleta diariamente; sin embargo, afirmó que todavía existen complicaciones debido a la falta de respeto al carril.

Comentó que en distintos tramos ha visto motocicletas circulando dentro de la ciclovía y peatones caminando sobre ella mientras esperan el transporte público.

“Sí quedó bien la ciclovía, el problema realmente es que la gente no espera ni revisa antes de cruzarse”, expresó.

También señaló que en horas pico el tránsito se vuelve más complicado debido a la cantidad de personas que ocupan el espacio.

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“Hace falta más conciencia porque todavía hay coches y motos que se paran encima o invaden el carril como si no existiera”, comentó.

La ciclovía de Tlalpan fue inaugurada el 19 de abril y va desde Plaza Tlaxcoaque hasta Renato Leduc.

Entregan 30 kilómetros de ciclovía

El secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló, ese domingo, que se entregaron 30 de los 34 kilómetros de la ciclovía Gran Tenochtitlán, “prácticamente podemos decir que desde el Metro Chabacano hasta Renato Leduc y de regreso y vamos a estar en los próximos días haciendo la conclusión”.

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Expuso que se confinó la ciclovía con elementos más seguros y restrictivos para darle más seguridad a los ciclistas; también se construyeron más de 20 mil 853 metros lineales de guarnición tipo jardinera que permitirá resguardar a quien la usa. Asimismo, precisó que se aplicaron 43 mil metros lineales de balizamiento.

De igual forma, el secretario expuso que se atendieron 64 espacios de ascenso y descenso de usuarios del transporte público para que puedan convivir con la ciclovía. Asimismo, se colocaron 213 conjuntos de señalética, 557 accesorios hidráulicos fueron renivelados, se repavimentaron más de 40 mil metros cuadrados, se colocaron 338 confibicis, cinco mil 299 catalizadores viales y 37 dovelas de concreto.

LL