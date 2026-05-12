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Un hombre fue detenido luego de agredir físicamente a un elemento de la Policía Auxiliar en la estación Pantitlán de la , tras ser señalado por una usuaria por presuntos tocamientos.

De acuerdo con la (), los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo, cuando una mujer de 35 años denunció a un sujeto como posible responsable de realizarle actos de acoso dentro de las instalaciones del Metro.

Al atender el reporte, un policía auxiliar intentó detener al individuo; sin embargo, el hombre, visiblemente molesto, golpeó en el rostro al uniformado. Con apoyo de otros oficiales, el agresor fue controlado y posteriormente trasladado ante el agente del .

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La SSC informó que el elemento policiaco fue valorado por paramédicos y diagnosticado con una lesión en el labio superior izquierdo, con una abertura aproximada de tres centímetros, aunque no requirió traslado hospitalario.

SSC se pronuncia respecto a un usaurio que agredió a un policía. Foto: Captura de pantalla.
SSC se pronuncia respecto a un usaurio que agredió a un policía. Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, personal de Inspección Policial de la y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento del caso para colaborar en las investigaciones correspondientes.

Por su parte, autoridades del Metro reiteraron que existe “cero tolerancia al acoso y a cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad e integridad de las personas usuarias”.

Metro CDMX se pronuncia respecto a un usaurio que agredió a un policía. Foto: Captura de pantalla.
Metro CDMX se pronuncia respecto a un usaurio que agredió a un policía. Foto: Captura de pantalla.

mahc/LL

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