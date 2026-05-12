Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una reducción del 40% en el promedio diario de homicidio doloso, desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de septiembre de 2024 a abril de 2026.

En la conferencia mañanera de este martes 12 de mayo en Palacio Nacional, Figueroa Franco también informó que hubo una reducción en los delitos de alto impacto en 52% en el promedio diario.

“Destaca la disminución de 40% en el promedio diario diario de homicidio doloso desde el inicio de la administración de la Presidenta”, dijo al señalar que esta reducción es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024. Se pasó de 89 homicidios promedio diario a 52.5 en abril.

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Foto: Especial.

Figueroa Franco expuso que abril de 2026 es el más bajo de los últimos 11 años y el primer cuatrimestre de este año es también el más bajo de los 11 años al registrar 51.2 homicidios promedio diario en estos cuatro meses.

Ocho estados concentran el 53% del total de homicidios dolosos

Indicó que en abril, ocho estados concentraron el 53% del total de homicidios dolosos de todo el país: Chihuahua y Guanajuato con 129 cada uno, lo que representa 8.2% del total; le sigue Morelos con 7.1%; Sinaloa y Baja California con 6.4%; Estado de México con 5.7%; Veracruz con 5.6%; y Guerrero con 5.3%.

Sobre los delitos de alto impacto, indicó la titular del SESNSP que en los últimos nueve años se observa una tendencia sostenida a la baja. Mientras que en 2018 el promedio diario de delitos de alto impacto fue de 969.4, en lo que lleva 2026 esta cifra se redujo a 461.5, “lo que representa una disminución del 52% en el promedio diario”.

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Al analizar esta misma información de delitos de alto impacto pero de la presente administración, de forma mensual se observó una reducción del 27%.

Comparando el primer cuatrimestre de 2025 con el primer cuatrimestre de este 2026, el feminicidio disminuyó en 7.8%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 8.4%; el secuestro representó un decremento del 28.8%; y la extorsión disminuyó 7.7%.

Figueroa reportó que los robos con violencia decrecieron en 16.9%; el robo a casa habitación se redujo en 1.7%; el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 23.8%; el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 26.5%; el robo transeúnte con violencia disminuyó 9.8%; el robo a negocio con violencia se redujo en 15% y otros robos con violencia disminuyeron 17.7%.

El robo de vehículo con violencia a nivel nacional, de septiembre de 2024 a abril de 2026, tuvo un promedio de 90.8 y ahora se reporta una disminución del 39%.

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