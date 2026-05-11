El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó aseguraron en Nuevo León un túnel con equipo de extracción que conectaba un inmueble con un poliducto de Pemex y era utilizado para el robo de hidrocarburo.

En un mensaje por redes sociales, el funcionario señaló que los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron esta excavación tipo túnel en las instalaciones de la terminal de almacenamiento y despacho, TAD, de Pemex, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.

Indicó que, al realizar inspecciones en el lugar, los agentes federales identificaron que el túnel conectaba con un inmueble contiguo ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García, en ese municipio.

Aseguran túnel con equipo de extracción en Nuevo León (11/05/2026). Foto: Especial

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Posteriormente, las autoridades federales se trasladaron al inmueble, donde ejecutaron una diligencia de cateo, en la que se confirmó que el túnel conectaba este predio con el poliducto de 18 pulgadas de Pemex.

“En el interior de la excavación se localizó equipo utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo, entre ellos un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápida, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

“Durante el operativo se constató que el inmueble habría sido utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados.

Aseguran túnel con equipo de extracción en Nuevo León (11/05/2026). Foto: Especial

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“De igual manera, el personal de la Policía Federal Ministerial de la AIC, junto con las autoridades, localizó un contenedor metálico marítimo en cuyo interior se encontraba oculto el acceso al túnel, con lo que quedó confirmada la conexión entre el inmueble cateado y las instalaciones de Pemex Santa Catarina”, resaltó Lara López.

Abundó que, como resultado de estas acciones, además del inmueble y el túnel, los efectivos aseguraron aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramientas para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.

El vocero de la FGR subrayó que se fortalecen las labores de combate al robo de hidrocarburo y refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad para inhibir las actividades de las organizaciones delictivas que afectan la seguridad energética y el patrimonio nacional.

Aseguran túnel con equipo de extracción en Nuevo León (11/05/2026). Foto: Especial

En este operativo participaron elementos de la FGR, en coordinación con integrantes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal de Nuevo León.

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