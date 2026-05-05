El programa de apoyo que dio el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) a Petróleos Mexicanos (Pemex) para darle recursos de inversión a la petrolera a fin de que liberara recursos para pagar adeudos de proveedores podría extenderse si así lo solicita la presidenta Claudia Sheinbaum.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, dijo que el año pasado abrieron un fondo de inversión para Pemex de 250 mil millones de pesos.

En entrevista al término del Congreso del Council of the Americas (COA), realizado en la Ciudad de México, el funcionario dijo que la petrolera cuenta con “suficiente presupuesto para poder atender sus necesidades de financiamiento y sus necesidades de inversión. Obviamente si la presidenta nos pide que podamos ampliar el programa que se hizo el año pasado, pues estaremos listos también con liquidez”.

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Dijo que habrá que “esperar a ver cuál es el estado de resultados y yo esperaría que el impacto fue de 250 mil millones de pesos que fue lo que nosotros le ayudamos a liberar”, añadió.

Comentó que ningún proveedor se quedará sin recibir el pago y agregó que el gobierno federal utiliza diversos mecanismos financieros para hacer frente al pago.

Comentó que están buscando financiar proyectos de generación eléctrica y “como es muy tardado hacer un análisis de crédito” de cada uno de éstos se buscará tener un paraguas de financiamiento para que todos los que cumplan con la normatividad puedan tener más rápido y ágilmente el crédito.

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“Lo que hemos estado viendo es que en muchas ocasiones para sectores donde va a haber muchos jugadores medianos y pequeños estamos buscando mecanismos centralizados donde se puedan acceder a recursos de financiamiento más rápido siempre y cuando cumplan con los requisitos”, expuso.

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gs